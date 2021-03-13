Ошибочка вышла: из-за плохого знания языка украинской журналистке пришлось собирать руками фекалии летучих мышей

Журналистка Настя Кошман рассказала, как во время съемок в Камбодже «добывала» удобрение для черного перца. Для этого девушке пришлось отправиться в темную пещеру. О приключениях ведущей стало известно из хардкор-реалити «У кого больше?» на «Новом канале».

По словам ведущей, она не идеально знает английский язык, и люди, живущие в Камбодже, тоже не очень его знают. В связи с этим Настя попала в непредвиденную ситуацию. Ведущая сначала договорилась о работе на плантации дорогого кампотского перца, килограмм которого стоит около 100 долларов. В реальности она перепутала названия и ей пришлось собирать обычный черный перец.

Трудности возникли сразу же — перец растет на очень высоких кустах, почти на деревьях. Собирают его, стоя на шаткой лестнице, которая в любой момент может развалиться. Девушка, которая боится высоты, пересилив себя, все-таки залезла на самую верхушку, нарвала немного перца, а потом из-за того, что закружилась голова, ей пришлось слезть.

Чтобы не уйти без заработка, Настя Кошман попросила другое задание. И работодательница отправила журналистку в пещеру собирать помет летучих мышей, который служит удобрением для перца.

Ведущей пришлось залезать в узенькую темную пещеру, где живет множество летучих мышей. Кроме страха, который ей пришлось испытать, Настя руками собирала в мешок фекалии летучих мышей, чтобы не остаться без денег.

Напомним, другому участнику реалити-шоу «У кого больше?» журналисту Максу Узоле во время путешествия на остров Суматра пришлось голыми руками доставать из болота огромного питона.

Фото novy.tv/r

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