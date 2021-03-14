«Прелестная розочка»: женщина-коп бросила работу и разбогатела на продаже откровенных снимков

Жительница английского графства Эссекс бросила работу в полиции и разбогатела на продаже откровенных снимков.

Соответствующая история появилась в издании Daily Mail, пишет «Лента.ру».

Издание сообщает, что 27-летняя Шарлотта Роуз уволилась спустя год работы на должности офицера из-за дискомфорта в мужском коллективе. Так, по ее словам, не бывало и дня, чтобы кто-то из коллег и не шутил по поводу ее фамилии и ее привлекательной внешности.

Когда возмущение девушки достигло предела, она решила стать моделью и начала позировать для журналов нижнего белья.

В 2016 году Роуз зарегистрировалась на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Она стала одной из первых 100 женщин, пользующихся сайтом для общения с поклонниками. В 2018 году портал начал набирать популярность, и Роуз решила отнестись к своему контенту более серьезно.

Бывшая сотрудница полиции начала регулярно публиковать контент, уделяя его созданию от 14 до 16 часов в день. За полгода доход англичанки вырос с 10 тысяч фунтов стерлингов до 150 тысяч фунтов стерлингов в месяц.

По словам женщины, она не тратит и пяти процентов своего ежемесячного заработка. Она предпочитает инвестировать полученные деньги в недвижимость и свою компанию Amazon Suppliments. Единственной дорогостоящей покупкой Роуз стал суперкар Lamborghini стоимостью 265 тысяч фунтов стерлингов.

Женщина объяснила, что быть моделью на OnlyFans не так просто, как может показаться другим людям. «Моя финансовая свобода кажется мне сном, который скоро закончится, но я уже так привыкла к ней, поэтому постоянно стремлюсь стать лучше. Некоторые люди думают, что это легкие деньги, но они не видят, сколько часов в день я трачу на создание контента. Насколько знаю, я самая высокооплачиваемая модель на этой платформе, и я считаю, что заслужила это», — подчеркнула она.

Напомним, в Италии «обычная» женщина разбогатела, изобретя «трикини».

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