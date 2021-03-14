До боли знакомые места: сын Софии Ротару Руслан Евдокименко показал дом в Ялте, где прошли его лучшие годы

Сын известной певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко показал в Instagram дом, где находится его квартира в оккупированном Крыму, в которой прошло его детство и молодость.

«Дом, в котором были прожиты прекрасные годы детства и юности в Ялте… Приятные воспоминания», — написал мужчина.

К сожалению, теперь Руслан не может находиться долгое время на полуострове, так как для этого нужно будет по требованию оккупантов принимать гражданство РФ. Поэтому, вероятно, Руслану остается только жить пока что воспоминаниями.

Похоже, читатели блога Руслана понимают его состояние.

«Руслан Анатольевич! Не продавайте дом в п. Никита, сделайте там музей Софии Михайловны, с ее костюмами, вышиванками, сувенирами, фото, календарями… будет паломничество, уверяю вас. Всё равно же стоит заброшенный, а так будет приносить прибыль», — написал один из подписчиков.

«Какое знакомое чувство… Когда сама проезжаю мимо дома, где прошло детство и юность — тоже сердце сжимается… до сих пор… у всех, наверное, так», — поделилась мыслями одна из подписчиц Евдокименко.

Как известно, София Ротару родила сына Руслана в 1970 году от мужа Анатолия Евдокименко, музыканта и продюсера, после двух лет брака. Сначала молодая семья жила в Черновцах у родителей мужа, а через несколько лет им дали отдельную квартиру. Когда мальчику исполнилось 6 лет, семья переехала в Ялту. Здесь Руслан окончил школу. Именно эту квартиру Руслан и решил показать своим подписчикам.

В дальшейшем, поскольку Руслан увлекался техникой, он поступил в Московский автодорожный институт, затем перевелся в Севастопольский приборостроительный. После смерти отца в 2002 году, сын Софии Ротару начал помогать ей в творчестве. Он взял на себя все продюсерские обязанности.

Как писали «ФАКТЫ», ранее София Ротару выставила на продажу принадлежащий ей отель в оккупированном Крыму Villa Sofia. Она просит за него 25 миллионов евро.

Фото rus_yevdokymenko/Instagram

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