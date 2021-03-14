«Лучше бы я умерла»: хитрая бабушка смогла разыграть семью на своем дне рождения
Внук хотел записать милое видео, как его бабушка задувает свечи на праздничном пирожном. Вот только желание, которое она огласила, сделало запись скорее трагичной, пишет The Mirror.
20-летний TikTok-блогер Maljayc поделился кадрами с празднования дня рождения его любимой бабушки. Обычно такие видео получаются приторно-сладкими, но это совсем не тот случай.
Вместо того чтобы поблагодарить всех гостей за то, что они пришли, и показательно задуть свечи, старушка быстро погасила одинокую свечу на крошечном кексе и с недовольным выражением лица заявила: «Лучше бы я умерла».
«Мы такого совсем не ждали…», — написал Maljayc.
После оглашения шокирующего желания в комнате на пару секунд повисла тишина. Никто не мог придумать, что сказать, поэтому уже в следующий момент все неловко смеялись. Позже можно услышать, как в толпе кто-то сказал: «Я только хотел поднять бокалы!».
И только после этого один из присутствующих вспомнил истории со своими стариками-юмористами: оказывается, что бабушка вовсе не имела в виду то, что сказала. Ведь есть такое поверье, что если сказать желание вслух, оно не сбудется.
Все обратились к старой женщине и она подтвердила, что молодой человек прав — оно вовсе не собирается отправляться на тот свет.
Ролик Maljayc с вечеринки быстро завирусился. За несколько дней его посмотрели порядка 6 млн раз. Больше 670 тысяч пользователей были в восторге.
«Удивительно! Напомнило мне о случае, когда бабушка начала свою вечеринку по случаю 96-го дня рождения со слов «Спасибо вам всем, что пришли. Надеюсь, это моя последняя», — пишет пользователь Kaths_kitchen.
«Вы, ребята, всё неправильно поняли. Все знают, если скажешь желание вслух, оно никогда не сбудется. Так что она ещё поживёт с вами», — соглашается с ним Yourelf.com.
Как бы там ни было, но бабуле удалось великолепно разыграть домочадцев. Хотя они, вероятно, юмор бабушки не оценили.
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