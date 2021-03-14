За глаза называют «Девой Марией»: девушка забеременела, хотя никогда не занималась сексом

Внезапная беременность является потрясением для любой женщины. Но 20-летнюю Николь Мур из Хэмпшира, Великобритания, эта новость повергла в настоящий шок, ведь до этого девушка ни разу не занималась сексом — и не по своей воле.

У Николь довольно редкое заболевание — вагинизм, и при нём стенки влагалища сжимаются при любой попытке проникновения, делая его невозможным, пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Sun.

Николь всю жизнь мучилась от этого, ведь ей не удавалось даже воспользоваться тампоном. Её парень, который был старше и опытнее, старался как-то помочь, но после нескольких провальных попыток секса парочка решила остановиться на иных вариантах.

Поэтому, когда Николь начала себя неважно чувствовать, а коллега предположила, что это беременность, девушка очень повеселилась. Но веселье сменилось шоком, когда тест на беременность показал положительный результат.

«Во время беременности мне было очень сложно каждый раз объяснять врачам своё состояние. Я приводила своего парня, и тот клялся им, что мы не занимались сексом. А когда на осмотре я попросила медсестру быть аккуратнее, потому что всё ещё в этом плане девственница, та лишь рассмеялась: „Ну да, конечно“. Только потом медик объяснил мне, что хоть проникновения не было, семенная жидкость всё равно легко могла попасть внутрь», — рассказывает Николь Мур.

До этого врачи всегда списывали состояние Николь на особенности её организма, и только во время беременности ей удалось встретить специалиста, который объяснил ей, что такое вагинизм. Он занялся её терапией, и в итоге девушка смогла наконец-то потерять девственность на пятом месяце беременности. Николь переживала, что у неё физически не получится родить здорового ребёнка, но всё обошлось. Сейчас Тилли семь лет. Николь рассталась со своим парнем и воспитывает её одна, но это совсем не омрачает её счастья.

Напомним, что 8 марта американская модель и актриса Эмили Ратаковски родила сына. Малыша назвали Сильвестр Аполло Беар, дома его будут называть Слай.

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