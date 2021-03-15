В Украине разгорелся скандал вокруг «истории любви» 8-летней девочки и 13-летнего мальчика

В Украине разгорелся скандал из-за 8-летней инстаблогерши, объявившей в соцсетях о своих отношениях с 13-летним подростком, тоже блогером. Дети размещают в соцсетях откровенные фотографии, на которых целуются и лежат вместе в постели, а на вопросы подписчиков отвечают, что они вместе спят. Кроме того, девочка размещает свои фотографии в откровенных нарядах и в весьма недвусмысленных позах.

Девочка — блогер-миллионник, в соцсети Like у нее почти шесть миллионов подписчиков, а у ее «бойфренда» — полмиллиона. Младшеклассница популярна и в Instagram — там у нее 482 тысячи фолловеров, она часто рекламирует различные товары и бренды детской одежды. Ее мама на своей страничке в Instagram тоже называет себя блогером — и дает понять, что очень гордится своей дочкой. Размещает посты, в которых пишет, что именно по ее инициативе девочка «занимается моделлингом».

Люди называют блог девочки приманкой для педофилов

Несложно догадаться, что эротичные фотосессии ребенка — это маминых рук дело. Тем не менее одни только фотосессии не провоцировали скандал и оставались незамеченными — до тех пор, пока блогеры не решили «хайпануть» со своей якобы историей любви. И хотя многие подписчики юной блогерши до сих пор ею восхищаются и призывают «защитить нежные чувства влюбленных детей», тысячи пользователей возмущены. Люди называют блог девочки приманкой для педофилов и обвиняют в первую очередь ее маму, которая зарабатывает на этом деньги.

Публичный «роман» 8-летней девочки и 13-летнего мальчика явно срежиссирован родителями, уверены эксперты

«На это мерзко смотреть!» — пишут пользователи. — «Таких родителей немедленно нужно лишить родительских прав! Это ненормально», «Ей еще в куклы играть, больные люди!»

Публикации вызвали шквал негативных откликов

Пользователи призывают вмешаться в ситуацию детского омбудсмена и полицию. С тем, что ситуация заслуживает вмешательства правоохранительных органов, согласны и юристы.

«Контент для педофилов часто создают сами родители с собственными детьми, — прокомментировала ситуацию в Facebook известный юрист-криминолог Анна Маляр. — Кто-то делает хардкор для закрытых сайтов, а кто-то открыто для Instagram. Возможность заработать на том, что кто-то будет мастурбировать на фото вашей дочери, а потом искать ее для совершения уже преступных действий, — достаточно странная и опасная затея, как для любящих родителей. Впрочем, всегда можно сказать, мол, вы извращенцы, если увидели в восьмилетней девочке сексуальный объект, а мы просто сделали красивое фото, и вообще это искусство, в котором вы ничего не понимаете. Но где предел? Предел очень простой и очевидный. Ребенка можно одеть в детские вещи и бантики, а можно а-ля Мулен Руж и сделать из девочки обольстительную женщину. Все же этот предел понимают. Это — срежиссированный родителями, публичный «роман» 8-летней девочки из Киева и 13-летнего мальчика. Девочка имеет миллионы подписчиков в разных соцсетях. Миллионы детей хотят точно так же стать объектами возбуждения для педофилов и зарабатывать на этом деньги.

«Те, кто на этом зарабатывает, подумайте о том, что вы и ваши дети будут жить, учиться, создавать семью в той среде, которую вы вот так засоряете своим "педофильным искусством», - говорит известный юрист

Конечно, без экспертизы в рамках криминального производства мы не будем называть эти фото развращением, которое совершают родители по отношению к детям, потому что без экспертизы — это лишь частная мысль. В то же время до экспертизы может и не дойти, ведь коррупция не допускает к уголовной ответственности людей с деньгами. Поэтому я скажу о другом. В первую очередь, это посягательство на нормальное половое развитие детей, которые это смотрят и которые это изображают. Во-вторых, те, кто на этом зарабатывает, просто подумайте, что вы сеете все это туда, где сами живете. Вам не удастся избежать этих плодов. Потому что вы и ваши дети будут жить, учиться, создавать семью в той среде, которую вы вот так засоряете своим «педофильным искусством».

Детский омбудсмен Николай Кулеба в комментариях в Facebook написал, что уже заявил об этом в правоохранительные органы: «Вчера обратился в Генеральную прокуратуру, МВД и Киберполицию».

Реакции на происходящее от представителей правоохранительных органов еще не было.

Тем временем мама восьмилетней блогерши, как и сама девочка, на скандал пока не реагирует. Странички обеих в Instagram открыты, но несколько часов назад они, не выдержав шквала негативных отзывов, закрыли комментарии под публикациями.

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