Строительство Подольско-Воскресенского моста уже полгода фактически приостановлено, рассказал блогер-урбанист Олег Тоцкий.

«Последние месяцы (вернее уже почти полгода) строительство фактически остановлено. В 2020 году много не было сделано, а второе полугодие для объекта практически полностью провальное. В объем работ предыдущих лет 2020 и году очень далеко», — написал он.

Тоцкий опубликовал план, демонстрирующий состояние левобережной части моста.

«Темно-зеленым обозначены участки, которые должны были быть полностью готовы для открытия в прошлом году. Светло-зеленым — те, которые могли быть готовы частично. При этом работа над объектами под цифрами „6“, „7“ и „8“ до сих пор не началась», — пояснил он.

Как отметил блогер, до сих пор не существует точного проекта Подольского моста, в частности, неясно, куда будут выходить съезды.

«Единый утвержденный сегодня проект — это строительство первой очереди выхода с моста на ул. Стальского (а потом все остальное). Все существующие опоры и фундаменты — это та или иная реинкарнация именно этого „старого“ проекта. „Новый“ проект, о котором так много говорят в последние годы, до сих пор не утвержден. Поскольку эта проектная документация так и не была согласована, до сих пор толком неясно, как будет выглядеть съезд на Бальзака, будет ли он строиться первым или будут сразу строиться два съезда, может быть, и вовсе мост сначала выйдет на Алишера Навои. То есть под конец года стало ясно, что решения, куда выводить мост и по какому проекту его строить, до сих пор нет даже на концептуальном уровне», — подчеркнул Тоцкий.

При этом, как сообщает «Экономическая правда», ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что мост будет введен в эксплуатацию до конца 2020 года .

«Самое обидное то, что на левобережный участок еще год назад просто забили на всех уровнях. Ни одна из возникших в прошлом году проблем не помешала продолжить работы ни на правом берегу, ни на арочном мосту. А на левом берегу как будто все бросили и ушли, махнув рукой. Даже проектную документацию до ума доводить не стали. Проще говоря, открывать мост в конце года никто не планировал задолго до выборов мэра», — отметил Тоцкий.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и глава Укравтодора Александр Кубраков обратились в КГГА с предложением передать Подольско-Воскресенский мост на баланс Агентства автомобильных дорог.

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