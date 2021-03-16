СМИ рассказали, кто больше всех загрязняет окружающую среду в Николаевской области

Наиболее разрушительное влияние на окружающую среду в Николаевской области оказывают дочерние подразделения государственной монополии НАК «Нафтогаз», коммунальные предприятия, поставляющие населению тепло и горячую воду, а также устаревшие государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом пишут «Українські новини», которые проанализировали данные Управления экологии и природных ресурсов Николаевской областной государственной администрации.

Журналисты, опираясь на официальные данные, просуммировали объемы выбросов дочерних компаний государственной монополии НАК «Нафтогаз» за 2018 год и получили ужасающую цифру — 4 417,1 тонны загрязняющих атмосферных выбросов.

«Напрашивается простой очевидный вывод, которого никто за несколько лет так и не сделал: именно госмонополия НАК „Нафтогаз“ на самом деле многие годы является абсолютным чемпионом Николаевской области по разрушительному влиянию на атмосферу региона», — пишут журналисты. Для сравнения: вклад всех вместе взятых коммерческих предприятий региона оказывается заметно ниже — лишь 3 782,5 тонны, чем последствия деятельности одного только НАК «Нафтогаз».

«Далее, внимательно изучая таблицы с доступными публичными данными о рейтинге загрязнителей воздуха Николаевщины, мы придем к еще более удручающему выводу: главным загрязнителем воздуха в Николаевском регионе является… государство Украина. Ведь еще целая плеяда „антигероев“ местной экологии находится в государственной собственности. Среди крупнейших загрязнителей атмосферы на Николаевщине находим множество других государственных компаний, фигурирующих в экологическом антирейтинге. ГП „Заря“ — „Машпроект“ из сферы управления государственного концерна „Укроборонпром“, пассажирское вагонное депо станции „Николаев“ — региональная „железка“ из структуры Министерства транспорта и связи. Также в рейтинге — ЧАО „Николаевская ТЭЦ“, ранее находившаяся в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности, а также областное коммунальное предприятие „Николаевоблтеплоэнерго“ из сферы управления уже несуществующего Министерства коммунального хозяйства. Оба предприятия ныне находятся в собственности города — значит, сохранили свой „государственный“ статус», — пишут журналисты.

Если к показателям государственной монополии НАК «Нафтогаз» добавить выбросы других госпредприятий, получим ужасающие объемы выбросов в атмосферу в количестве 4 684,36 тонны, что почти на тысячу тонн опережает объемы выбросов коммерческих предприятий региона вместе взятых: «Таким образом, даже из официальных данных Управления экологии и природных ресурсов Николаевской областной государственной администрации становится очевидным, что главный убийца экологии Николаевщины — устаревшие неэффективные государственные предприятия», — отмечают авторы.

Как сообщили редакции информационного агентства «Украинские новости» в Управлении экологии и природных ресурсов Николаевской областной государственной администрации, данных за 2020 год еще нет, но есть наиболее актуальные данные экомониторинга за 2019 год.

«Ситуация осталась неизменной, — пишут журналисты, получившие самые актуальные данные. - Именно госпредприятия в 2019 году снова сделали наиболее весомый вклад в загрязнение атмосферы в Николаевской области. Суммарный вклад „дочек“ НАК „Нафтогаз“ — свыше 2 906 тонн. Это значит, что именно НАК „Нафтогаз“ должен был „красоваться“ в первой строке антирейтинга загрязнителей воздуха в Николаевской области, но ему удалось буквально „спрятаться“, раздробив свои показатели между „дочками“. Дополнительно предприятие „Николаевоблтеплоэнерго“ из сферы Минкоммунхоза и Николаевская ТЭЦ Минэнергоугля вместе „накоптили“ в атмосферу 336 тонн. Добавим к этим показателям загрязнение атмосферы от государственных „Заря“ — „Машпроект“ и региональной николаевской „железки“ и получим вклад госпредприятий в ухудшение экологии Николаевщины свыше 3 758 тонн», — отмечают авторы публикации разрушительное влияние на атмосферу в Николаевской области предприятий государственного сектора экономики.

«Экоактивистам Николаевской области уже впору бить в набат и требовать от государства предпринять меры по модернизации и повышению экоэффективности принадлежащих ему предприятий, чтобы они снизили уровень выбросов в атмосферу», — пишут авторы экорасследования и напоминают, что каждый из нас оплачивает постоянно растущие тарифы госмонополий, и они же — мощнейшие разрушители экологии, загрязнители атмосферы и, в конечном счете, оказывают наиболее негативное влияние на здоровье населения региона.

Иллюстративное фото в заголовке Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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