«Поделись, не жлобись»: блогер Данил Щербаков обратился с призывом

Совершать добрые дела не так уж сложно, более того — необходимо нам самим, считает бизнесмен и блогер из Запорожья Данил Щербаков (Helper). Он основатель и руководитель общественной организации «Helper Запорожье», которая уже обрела масштаб и переросла в «Helper Украина».

— Данил, с чего все началось?

— Добрые дела — мое хобби. Я вообще по жизни всегда старался быть полезным и помогать людям. Хотя в нашей стране есть те, для кого общественная деятельность — это бизнес, но не для нас.

Я создал «Helper Запорожье» практически сразу после начала войны. Дело в том, что мы занимались импортом морепродуктов — первыми стали привозить в страну все для приготовления суши. И вот так случилось, что как только мы открыли филиал в Донецке, там начались боевые действия. Все, во что мы вложили очень большие деньги, осталось на оккупированной территории. Наступил такой депресняк… Нужно было срочно себя чем-то занять. Так появилась организация «Helper Запорожье».

Наш девиз: «Добро спасет мир». У нашей организации даже счета нет. Это моя принципиальная позиция. Я заявил с самого начала, что мы не будем открывать счет, чтобы потом никто не упрекнул, что мы зарабатываем на помощи людям.

Сначала мы стали помогать деткам с особыми потребностями. И продолжаем делать это до сих пор. Так, 13 марта повели в цирк 50 детей с ДЦП и с синдромом Дауна. За последние четыре года больше двух тысяч ребят из социально незащищенных групп побывали в аквапарке «Остров сокровищ». Мы просто кидаем клич: «Ребята, везем детей в аквапарк». Один предприниматель бензин даст, второй поможет арендовать автобусы. Так с миру по нитке и получается.

А в 2017 году я придумал конкурс под названием «Мой подъезд самый страшный», чтобы обратить внимание местных властей на такую проблему. Люди присылали заявки с фотографиями на нашу страницу в «Фейсбуке». Наше условие — чтобы это были именно убитые временем подъезды, а не просто загаженные жителями. Мы выбрали десять самых впечатляющих снимков и отправили официальное письмо тогдашнему мэру Запорожья с требованием сделать ремонт. Вы не поверите, но дело сдвинулось — подъезды начали ремонтировать. С тех пор по нашей инициативе каждый год ремонтируют десять подъездов. И люди благодарят нас со слезами на глазах. Заявок сейчас у нас тысячи.

Заметьте, мы не оплачиваем ремонт и не выполняем работы, просто наши юристы-волонтеры помогают правильно надавить на соответствующие службы и добиться результата. А мы уже после ремонта иногда помогаем озеленить территорию двора.

— Сколько в вашей организации человек и кто они?

— Официально зарегистрировано четыре с половиной тысячи, но на самом деле гораздо больше. Это предприниматели, юристы, врачи, спортсмены, ученые, артисты. Есть несколько почетных хелперов. К примеру, народные артисты Украины Ольга Сумская и Вячеслав Редя, певцы Ольга Полякова и Виталий Козловский. В свое время они записали видеообращение к украинцам с просьбой поддержать наши инициативы.

Еще мы организовываем «Экодень» — самые многочисленные субботники в Украине. Причем с наших субботников люди не хотят уходить. Сначала мы дружно наводим порядок (убираем прибрежную зону Днепра), а потом наши партнеры, владельцы кафе и ресторанов, бесплатно угощают участников. Вкусная еда, музыка, танцы, ярмарки. И без всяких политических жилеточек, как это обычно происходит.

Что касается моего блогерства, то сначала в «Фейсбуке» появилась страница нашей общественной организации, потом я создал свою страницу, с тех пор меня начали называть блогером. Но я хочу стать родоначальником иного вида блогерства. У нас ведь какие блогеры? Вылил ведро водки себе на голову или задницу показал — уже блогер. Не понимаю, почему наша молодежь это смотрит. Моя цель — показывать тех, с кого следует брать пример и кем гордиться.

30

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter