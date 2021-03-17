Выставка «Тарас Шевченко. Портретні історії» и концерт «Gala Italia»: куда пойти в Киеве в выходные
До 15 апреля в доме-музее Тараса Шевченко проходит выставка «Тарас Шевченко. Портретні історії».
Адрес: ул. Т. Шевченко, 8а.
Цена: от 30 грн.
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В Национальной опере Украины: 18 марта — балет «За двумя зайцами», 19 марта — опера «Севильский цирюльник»,
20 марта — опера «Фауст», 21 марта — концерт «Gala Italia», 23 марта — балет «Жизель», 24 марта — опера «Кармен».
Начало: 19:00.
Адрес: ул. Владимирская, 50.
Цена: от 50 грн.
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19 марта с 10:00 до 18:00 в здании Украинского радио состоятся экскурсии. Можно узнать, как работает современное радио, попробовать себя в роли радиоведущего.
Адрес: ул. Крещатик, 26.
Цена: от 80 грн.
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До 22 марта в Музее истории Киева можно ознакомиться с выставкой крымских художников CRIMEA is HERE.
Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.
Вход свободный.
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В Национальном заповеднике «Софія Київська» представлена выставка живописи украинского художника Николая Глущенко «Сонячні краєвиди, сонячні жінки».
Адрес: ул. Владимирская, 24, галерея «Хлібня».
Цена: от 15 грн.
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До 31 марта в галерее «Лавра» будет проходить интерактивный арт-проект «Світовідчуття», объединяющий традиционное искусство и технологию дополненной реальности.
Адрес: ул. Лаврская, 7.
Цена: 50 грн.
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До 4 апреля в Музее-квартире Павла Тычины проходит выставка акварелей и графики «Яблуневоцвітно».
Адрес: ул. Терещенковская, 5, кв. 1.
Цена: 15 грн.
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С 19 марта по 16 апреля в галерее «НЮ АРТ» состоится выставка «Київський пейзаж». В экспозиции картины Николая Глущенко, Анатолия Криволапа, Николая Пимоненко, Николая Рериха, Сергея Шишко, Алексея Шовкуненко.
Адрес: ул. М. Грушевского 28/2.
Цена: от 40 грн.
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Иллюстрация с сайта museumshevchenko.org.ua37
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