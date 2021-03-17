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Общество и люди

Выставка «Тарас Шевченко. Портретні історії» и концерт «Gala Italia»: куда пойти в Киеве в выходные

19:13 17 марта 2021
Выставка «Тарас Шевченко. Портретні історі»

До 15 апреля в доме-музее Тараса Шевченко проходит выставка «Тарас Шевченко. Портретні історії».

Адрес: ул. Т. Шевченко, 8а.

Цена: от 30 грн.
***

В Национальной опере Украины: 18 марта — балет «За двумя зайцами», 19 марта — опера «Севильский цирюльник»,

20 марта — опера «Фауст», 21 марта — концерт «Gala Italia», 23 марта — балет «Жизель», 24 марта — опера «Кармен».

Начало: 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.
***

19 марта с 10:00 до 18:00 в здании Украинского радио состоятся экскурсии. Можно узнать, как работает современное радио, попробовать себя в роли радиоведущего.

Адрес: ул. Крещатик, 26.

Цена: от 80 грн.
***

До 22 марта в Музее истории Киева можно ознакомиться с выставкой крымских художников CRIMEA is HERE.

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.

Вход свободный.
***

В Национальном заповеднике «Софія Київська» представлена выставка живописи украинского художника Николая Глущенко «Сонячні краєвиди, сонячні жінки».

Адрес: ул. Владимирская, 24, галерея «Хлібня».

Цена: от 15 грн.
***

До 31 марта в галерее «Лавра» будет проходить интерактивный арт-проект «Світовідчуття», объединяющий традиционное искусство и технологию дополненной реальности.

Адрес: ул. Лаврская, 7.

Цена: 50 грн.
***

До 4 апреля в Музее-квартире Павла Тычины проходит выставка акварелей и графики «Яблуневоцвітно».

Адрес: ул. Терещенковская, 5, кв. 1.

Цена: 15 грн.
***

С 19 марта по 16 апреля в галерее «НЮ АРТ» состоится выставка «Київський пейзаж». В экспозиции картины Николая Глущенко, Анатолия Криволапа, Николая Пимоненко, Николая Рериха, Сергея Шишко, Алексея Шовкуненко.

Адрес: ул. М. Грушевского 28/2.

Цена: от 40 грн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ценном старинном кладе, который был обнаружен в Днепре во время строительства дороги.

Иллюстрация с сайта museumshevchenko.org.ua

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