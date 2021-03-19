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Общество и люди

Известный блогер стал важным чиновником в Полтаве

19:02 19 марта 2021
Андрей Карпов

Представителя «Европейской солидарности» Андрея Карпова (Полтаву), автора сатирического «Вата-шоу», избрали секретарем Полтавского горсовета.

Кандидатуру Карпова поддержали все присутствующие в зале 28 депутатов, передает «Укринформ».

Карпов поблагодарил за доверие и напомнил, что все ветви городской власти должны работать на благо города, отбросив политические интересы.

Андрей Карпов (Полтава) — видеоблогер, телеведущий, волонтер. Создал онлайн-проект «Вата-шоу», в котором говорил с россиянами о войне на Донбассе, аннексии Крыма, о мире, политике. Впоследствии стал ведущим передачи с таким же названием. На выборах 2020 года от «Европейской солидарности» баллотировался на должность городского головы Полтавы. Был избран депутатом горсовета.

Интервью с узнаваемым видеоблогером, автором и ведущим читайте на сайте «ФАКТОВ».

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