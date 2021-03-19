Подозреваемой в работе на боевиков ветерану АТО Котеленец смягчили меру пресечения

Ветерану войны на Донбассе Виктории Котеленец, которую задержали в Киеве из-за сходства с ополченкой так называемой «ДНР», изменили меру пресечения.

Вместо круглосуточного суд решил перевести Котеленец на ночной домашний арест.

«Благодарность Яне Зинкевич, Оксане Корчинской и всем, кто присоединился», — говорится на странице «Свободу «Фортуне» в Facebook.

Напомним, Викторию Котеленец, позывной «Фортуна», задержали в января этого года в Министерстве по делам ветеранов, куда она пришла получать удостоверение УБД. Женщину заподозрили в том, что она воевала на стороне сепаратистов.

При обыске в доме Виктории Котеленец в Алексеево-Дружковке Донецкой области якобы нашли боеприпасы, в том числе противопехотные мины.

Фото facebook.com/FreeVictoriaFortuna/

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