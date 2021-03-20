Не было системы: известный лингвист рассказал, благодаря чему Зеленский научился свободно говорить на украинском

Известный языковед Александр Авраменко, проводящий на телевидении «учебные минуты» для школьников и их родителей, рассказал, почему будущий президент Украины Владимир Зеленский, берущий у него частные уроки, долго не мог «выговориться», и сделал это, только заняв свою нынешнюю должность. Авраменко в передаче «Гончаренко рулить» раскрыл подробности своих занятий с нынешним гарантом.

По словам преподавателя, Владимир Зеленский начал брать у него уроки украинского языка за несколько лет до того, как весной 2019 года на стадионе «Олимпийский» состоялись его дебаты в качестве кандидата в президенты с действующим на тот момент главой государства Петром Порошенко.

По словам Авраменко, во время занятий с Зеленским в течение двух лет у них не было системы, потому что у каждого был свой напряженный график.

Занятия закончились как раз перед дебатами на стадионе.

«Я тогда застрял на улице Вацлава Гавела, не смог приехать на последнее занятие, потому что надо было подготовить его», — рассказал лингвист.

По словам Авраменко, он проводил занятия по украинскому языку с Зеленским в ресторанах, гостиницах и аэропорту «Борисполь».

«Это могло быть так: пять занятий провели, три месяца — ни одного занятия. А язык можно выучить только тогда, когда есть система. И пошло хорошо у него только тогда, когда он должен был ежедневно говорить. Как только он стал президентом, он более-менее выговорился — и вы, наверное, это заметили», — рассказал Авраменко.

Языковед отметил, что ему было интересно учить Зеленского украинскому языку, но в то же время некоторые связанные с ним факты не укладывались в привычную схему занятий.

«Я же не так учу своих учеников — где подлежащее или сказуемое, а начинаю с того, какой ваш любимый десерт, чтобы человек заговорил. Он, например, для меня открыл десерт „Анна Павлова“. Я после этого пошел в ресторан, где его готовят, и мне этот десерт не понравился. Слишком сладкий», — отметил Авраменко.

Как сообщали «ФАКТЫ», находящийся в Украине с официальным визитом президент Литвы Гитанас Науседа выступил в Верховной Раде, начав свою речь на украинском языке. Его слова народные депутаты встретили аплодисментами.

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter