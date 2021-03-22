Теплый Алексей 2021: открытки и поздравления

30 марта отмечают Преподобного Алексия, человека Божия. В народе это праздник называют Теплым Алексеем, который символизирует приход весеннего тепла. Согласно народным приметам, с этого дня можно собирать березовый сок, делать бальзамы и отвары. Также с этого дня выносят на улицу картофель для закалки перед посадкой, чинят рабочий инвентарь и готовятся к работам на земле.

Говорят, если в этот день стоит хорошая погода — будет богатый урожай. А если холодно — весна будет затяжной.

Также в этот день Алексеев поздравляют с именинами. «ФАКТЫ» подготовили для вас красивые открытки и поздравления.

Алексей — «оберегающий»,

Пусть же имя защитит

В жизни час, судьбу решающий,

От проблем и от обид!

Пусть обходят дом ненужные

Хороводы из помех,

А наполняет его дружные

Счастье, радость, мир и смех!

С Теплым Алексеем!

Пусть тепло скорее

Душу согревает,

Светом наполняет.

Добрейший пусть Святой

Услышит голос твой,

Молитвам всем внимает,

Тебе жить помогает.

Алексей — «оберегающий»,

Пусть же имя защитит

В жизни час, судьбу решающий,

От проблем и от обид!

Пусть обходят дом ненужные

Хороводы из помех,

А наполняет его дружные

Счастье, радость, мир и смех!

С именинами Алексея

Поздравляем с любовью мы,

Слов красивых мы не жалеем,

Только б счастье они несли.

Только б наши слова сумели

Разогнать тучи бед и зла.

Поздравляем мы Алексея

И желаем ему добра!

С именинами поздравить

От души тебя хотим!

Алексея будем славить!

Пусть развеются как дым

Все сомненья и тревоги.

Никогда не унывай,

Только ровные дороги

В этой жизни выбирай!

Больше открыток и поздравлений для Алексея смотрите здесь.

Фото Bonnycards.ru

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