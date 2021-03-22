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Общество и люди

Теплый Алексей 2021: открытки и поздравления

21:04 29 марта 2021

30 марта отмечают Преподобного Алексия, человека Божия. В народе это праздник называют Теплым Алексеем, который символизирует приход весеннего тепла. Согласно народным приметам, с этого дня можно собирать березовый сок, делать бальзамы и отвары. Также с этого дня выносят на улицу картофель для закалки перед посадкой, чинят рабочий инвентарь и готовятся к работам на земле.

Говорят, если в этот день стоит хорошая погода — будет богатый урожай. А если холодно — весна будет затяжной.

Также в этот день Алексеев поздравляют с именинами. «ФАКТЫ» подготовили для вас красивые открытки и поздравления.

Алексей — «оберегающий»,
Пусть же имя защитит
В жизни час, судьбу решающий,
От проблем и от обид!

Пусть обходят дом ненужные
Хороводы из помех,
А наполняет его дружные
Счастье, радость, мир и смех!

С Теплым Алексеем!
Пусть тепло скорее
Душу согревает,
Светом наполняет.

Добрейший пусть Святой
Услышит голос твой,
Молитвам всем внимает,
Тебе жить помогает.

Алексей — «оберегающий»,
Пусть же имя защитит
В жизни час, судьбу решающий,
От проблем и от обид!
Пусть обходят дом ненужные
Хороводы из помех,
А наполняет его дружные
Счастье, радость, мир и смех!

С именинами Алексея
Поздравляем с любовью мы,
Слов красивых мы не жалеем,
Только б счастье они несли.
Только б наши слова сумели
Разогнать тучи бед и зла.
Поздравляем мы Алексея
И желаем ему добра!

С именинами поздравить
От души тебя хотим!
Алексея будем славить!
Пусть развеются как дым
Все сомненья и тревоги.
Никогда не унывай,
Только ровные дороги
В этой жизни выбирай!

Больше открыток и поздравлений для Алексея смотрите здесь.

Фото Bonnycards.ru

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