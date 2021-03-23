Утилизация по-буковински: списанную мебель просто выбросили из окна четвертого этажа Черновицкой ОГА

В Черновицкой облгосадминистрации в ходе замены мебели старые столы и стулья выбрасывали на улицу прямо из окна на четвертом этаже здания.

Как сообщает информагентство «АСС», соответствующее видео появилось в социальных сетях.

В Агентстве по обслуживанию помещения журналистам сообщили, что в данном случае имел место «человеческий фактор» — работникам было тяжело сносить мебель с четвертого этажа и процесс решили ускорить.

«Сработал человеческий фактор. У нас всего три слесаря, им трудно постоянно спускаться-подниматься. Но, конечно, замечания они получат. Негоже, чтобы так летела мебель из здания на Грушевского», — сказал представитель агентства.

Напомним, что зимой этого года в Черновцах произошло ЧП — в городской клинической больнице № 1 возник смертельный пожар — его причиной стало возгорание кислородной трубы.

Фото — скриншот.

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