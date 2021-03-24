Благовещение 25 марта: традиции, запреты и приметы католического праздника

25 марта римокатолики, протестанты и представители церквей восточного обряда, пользующихся григорианским календарем, отмечают Благовещение Господне (у православных праздник носит название Благовещение Пресвятой Богородицы).

История праздника

События, которым посвящено Благовещение, описаны евангелистом Лукой: Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о том, что она избрана Богом, чтобы зачать от Духа Святого и стать матерью Сына Божьего — долгожданного Мессии, Спасителя человеческого рода. На что Мария ответила Гавриилу: «Се, раба Господня; да будет мне по слову твоему».

Считается, что именно в этот момент и произошло непорочное зачатие Иисуса Христа. (Кстати, слова архангела, обращенные к Деве Марии в момент Благовещения, стали основой одной из самых известных христианских молитв — Ave Maria. Не менее тесно связан с Благовещением и благодарственный гимн Богородицы, называемый Магнификат — по слову, с которого начинается его первый стих «Magnificat anima mea Dominum», т. е. «Величит душа Моя Господа…»)

Благовещение — один из древнейших праздников. Приблизительно к VI веку он был хорошо известен по всему Востоку (по другим источникам, отмечать его стали еще раньше — в III веке), а затем получил распространение и на Западе — сначала в Риме и Испании, а в VIII веке уже и в Галлии — территории нынешних Франции, Бельгии, части Швейцарии, Германии и Северной Италии.

"Благовещение". Эль Греко

Первоначально этот праздник был отнесен к Господним, что отражалось и в его названиях — Благовещение о Христе, Христово Благовещение, Христово Зачатие, Начало Искупления. В VII веке восточные христиане перевели его в разряд Богородичных и дали ему название, сохранившееся до наших дней — Благовещение Пресвятой Богородицы. Католическая же церковь после Второго Ватиканского собора (1962−1965 гг.) вернулась к более раннему названию праздника — Благовещение Господне. Современное официальное название этого праздника в католической церкви — Благовещение Господа Иисуса Христа (Annuntiatio Domini Iesu Christi) вместо употребляемого до этого названия Благовещение блаженной Девы Марии (Annuntiatio beatae Mariae Virginis).

Сначала в Римской церкви Благовещение имело статус праздника (Festum), а в 1895 году оно было официально отнесено к высшему рангу церковного празднования в западных литургических обрядах, получив статус торжества (Solemnitas).

В Благовещение не совершают заупокойные службы и не проводят венчания

Что касается даты празднования — 25 марта, то существует несколько объяснений ее выбора. Прежде всего, эта дата непосредственно связана с датой Рождества Христова. А некоторые церковные авторы (например, святитель Афанасий Великий, архиепископ Александрийский), ориентируясь на мнение, что именно на день весеннего равноденствия приходится сотворение Богом человека, впоследствии совершившего грех и изгнанного из Рая, считали что на ту же дату должно было прийтись и зачатие Христа (Нового Адама) — события, с которого началось искупление человечества. Как писал святой Иероним: «Смерть — через Еву, жизнь — через Марию».

Кстати, у некоторых народов с весенним равноденствием связывалось наступление нового года, и потому новый отсчет дней они начинали именно с Благовещения. Например, в Англии такая традиция существовала до 1752 года, когда был принят григорианский календарь.

Не сразу церковь определилась и с богослужением Благовещения. Поначалу кое-где считалось, например, что праздновать Благовещение можно только в субботу или воскресенье. Решение о том, что литургия в праздник Богоявления должна совершаться только 25 марта, независимо от того, на какой день недели эта дата придется, было принято Трулльским собором (691−692 гг.). И теперь праздничная литургия без всяких переносов совершается день в день даже в том случае, если Благовещение выпадает на Великую пятницу, когда литургию служить вообще не положено.

На Благовещение верующие стараются обязательно принять участие в праздничном богослужении. Католические священники в этот день заменяют обычные для Великого поста облачения фиолетового цвета на белые (как всегда делают в дни праздников, посвященных Спасителю и Богородице). По церковным традициям, в Благовещение не совершаются заупокойные службы и не проводятся венчания.

Этот праздник принято отмечать в семейном кругу. К нему пекут специальное печенье с маком и медом под названием «кресты» и печенье в форме птиц, чтобы угощать им детей, веснянками зазывающих весну.

Даже одна монетка в кармане может на целый год защитить своего владельца от финансового краха

Существуют и поверья, связанные с этим праздником. Например, в Болгарии, где Благовещение тоже отмечается по григорианскому календарю (здесь оно называется Благовец), считается, что нельзя в этот день выходить из дому без денег. Даже одна монетка в кармане в Благовец может на целый год защитить своего владельца от финансового краха.

Считается, что по погоде в этот день можно определить, чего ждать в обозримом будущем:

Ясный день обещает благополучный год и такую же погоду на Пасху.

Туман благовещенским утром предвещает неминуемое наводнение.

А еще народная поговорка гласит: «Как Благовещение проведешь, таким и год будет» и предупреждает: «Благовещение возвещает весну, но не прогоняет зиму».

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