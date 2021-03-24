Под Киевом спасатели пришли на помощь застрявшему на дереве еноту

В Киевской области на дереве обнаружили енота — в селе Гора его спасением занялась пожарная команда. Об этом сообщает в Facebook Kyiv Animal Rescue Group.

Енот забрался на тонкое треснутое дерево высотой около 12 метров. Сложность состояла в том, что оно могло переломиться в любой момент. На помощь пришли добровольная пожарная команда «Штурм» и дежурный экипаж Команды спасения животных.

Спасатели с помощью спецсредств надпилили дерево на нужной высоте, и когда оно опустилось, енот спрыгнул на землю. Его поместили в переноску и доставили в приют для диких животных. Вскоре у зверька нашлась хозяйка, оказывается, он сбежал из села Счастливое.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники ГСЧС с риском для собственных жизней спасли провалившуюся под лед собаку.

Фото: Facebook Kyiv Animal Rescue Group

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