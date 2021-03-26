Песах: традиции и запреты главного иудейского праздника

Вечером 27 марта начинается главный и самый древний иудейский праздник — Песах. Он отмечается в память об основном событии еврейской истории, произошедшем в ночь на 15 число месяца Нисан 1312 года до н. э. (2448 года по еврейскому календарю). Тогда евреи, которых к тому времени в Египте было около 600 тысяч, вышли из этой страны, освободившись от 210-летнего физического и духовного египетского рабства. Вне Израиля этот праздник длится восемь дней — до вечера 4 апреля, а в Израиле — семь. Два первых и два последних дня (в Израиле первый и последний дни) считаются праздничными, когда многие виды работ находятся под полным запретом. В остальные дни, которые называются праздничными буднями или обычными днями праздника, работа хоть и разрешена, но с большими ограничениями.

История праздника

Существует несколько трактовок названия праздника. Одни считают, что Песах («переход») означает, собственно, Исход из Египта. А другие — что это название произошло от слова «пасах», которое переводится с иврита как «миновал, прошел мимо». Когда Всевышний обрушил на египтян свою десятую, самую страшную кару — гибель всех египетских первенцев, он, как и обещал («…пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной»), прошел мимо домов евреев, дверные косяки которых были помечены кровью жертвенных ягнят.

«Евреи покидают Египет», Давид Робертс, 1829

Есть у этого праздника еще несколько названий: Хаг ха Херут — праздник свободы и Хаг ха Авив — праздник весны, возрождения природы, а также Хаг ха Мацот — праздник мацы или пресных лепешек (евреи так поспешно покидали Египет, что у них хватило времени на приготовление только пресных лепешек из муки и воды, то есть мацы). Потому и в течение Песаха положено есть только пресный хлеб.

Законы и заповеди Песаха сложны и разнообразны. И главное — строгое их выполнение обязательно для всех верующих евреев, в какой бы стране они ни жили.

Чего нельзя делать

Так, обязательна для выполнения одна из главных заповедей этого праздника — полный запрет на любую пищу, приготовленную из теста, хоть в самой малой степени подвергшегося брожению, — хамец. Причем действует этот запрет уже с 11 часов кануна Песаха. Буквальное значение слова хамец (хомец) — квашеное, кислое тесто. Считается, что если соединить муку из пшеницы, полбы, ячменя, овса или ржи с водой, то уже через 18 минут начинается брожение. Поэтому при приготовлении мацы тесто обязательно отправляют в печь до истечения этого срока.

В течение Песаха положено есть только пресный хлеб (фото Pixabay)

Запрет на употребление квасного в дни праздника соблюдается с особой строгостью, так как за его нарушение еврею грозит самое тяжкое духовное наказание — карет (духовный смертный приговор, вынесенный Небесами, — исключение души провинившегося из еврейской общины).

Мало того, к началу Песаха дома евреев должны быть полностью очищены даже от крошек квасного, даже от его следов. Например, не разрешено пользоваться скатертью, обработанной пшеничным крахмалом (правда, накрахмаленную им же мужскую рубашку носить можно). Перемывается в доме все. А уже вечером перед Песахом глава семьи, произнеся специальное благословение, со свечой в руке заглядывает в самые дальние уголки дома и пером смахивает в ложку даже крошечные песчинки того, что хотя бы напоминает хамец. По традиции, содержимое ложки сжигается утром в присутствии всех членов семьи. И чтобы уж гарантированно была возможность выполнить эту традицию, в доме припрятывают, а потом «находят» несколько тщательно упакованных крошечных кусочков хлеба.

Но мало избавиться от «хлебных крошек». Строжайше запрещено в дни праздника и владеть хамецом, имеющим материальную ценность (не имеет значения, это несколько бутылок пшеничной водки и пива или целый цех по их производству), а также получать с его помощью материальную выгоду. Поэтому перед Песахом такой хамец за символический начальный взнос «продают» нееврею. Роль агента по продаже хамеца общины, как правило, исполняет местный раввин. После праздника он «выкупает товар», чтобы вернуть хозяевам. А то, что не удалось «продать», уничтожают или просто приравнивают к пыли, не имеющей какой-либо ценности.

Что нужно делать

Еще одна заповедь Песаха — седер. Это древнееврейское слово переводится как «порядок». Для выполнения этой заповеди в первый и второй вечера Песаха (в Израиле — только первый) еврейские семьи соберутся за праздничными столами и будут действовать в строгом соответствии с особыми правилами, описанными в Пасхальной Агаде — лежащей перед каждым на столе книге, которая, кроме того, содержит еще историю Исхода из Египта и все необходимые молитвы. Чтение повествования об освобождении от рабства (если в семье есть дети, рассказы об этом в первую очередь предназначены для них) и молитвы чередуются с употреблением особых продуктов и питьем.

На красиво накрытом столе обязательно должно стоять блюдо — кеара. На него кладут главный символ седера, который Тора называет «хлебом бедности» — мацу круглой или прямоугольной формы, прикрывая ее сверху салфеткой. Каждый присутствующий за столом должен, облокотившись на левую руку, съесть половинку круглой мацы или две трети квадратной. Кроме мацы, на блюде обязательно должна быть зроа — зажаренная баранья голень, символически заменяющая пасхального жертвенного ягненка (вместо нее вполне подойдет куриная ножка, крыло или кусочек куриного горлышка). Выкладываются на блюдо бейца — сваренное вкрутую яйцо (напоминание о праздничном жертвоприношении), листья горького салата и натертый хрен — марор (символ горечи и тягот рабства), карпас — сельдерей, петрушка или отварной картофель (его окунают в соленую воду и едят в память о слезах, пролитых в рабстве), харосет — внешне напоминающая глину смесь тертых яблок с грецкими орехами и вином (в память о том, как рабы-евреи делали из глины кирпичи для строительства египетских городов).

Кроме блюд, носящих символический характер, к празднику готовится множество вкусностей. Здесь и куриный суп с клецками из мацы, и фаршированная рыба, и запеченное мясо.

Празднование Песаха. Украинский лубок XIX века

Во время седера каждый его участник выпивает по четыре бокала красного вина, символизирующие четыре обещания свободы, которые Всевышний дал народу Израиля: «И выведу вас из-под ига египтян…»; «И избавлю вас…»; «И спасу вас…»; «И приму вас…». Каждый из этих бокалов в знак выражения свободы выпивают в положении полулежа, опираясь на левую руку. Звучит и пятое обещание: «И введу вас в эту землю…», символизирующее пятый бокал с вином, предназначенный для пророка Элияху, который должен вернуться на землю в канун Песаха, чтобы возвестить о наступлении «дня Господня, великого и страшного». Этот бокал не выпивают, а оставляют на столе.

А в конце трапезы подается кусочек мацы, который называется афикоман.

Поскольку одна из основных целей пасхального седера — рассказать об Исходе в первую очередь детям, родители делают все возможное, чтобы младшие члены семьи не теряли интереса к повествованию и не засыпали. Так появился обычай во время седера прятать афикоман и предлагать детям его найти.

Заканчивать пасхальную трапезу принято словами: «В будущем году — в Иерусалиме!»

Как празднуют Песах в Израиле

Особым образом проходят праздничные дни в Израиле. В Иерусалиме, у Стены Плача, проводится церемония благословения священников. Участие в ней принимают только потомки священнического рода левитов.

А седьмой, последний день Песаха в Израиле отмечается в Иерусалиме с песнями и танцами — он посвящен чудесному переходу евреями Красного моря, когда перед ними по воле Всевышнего морские воды расступились, дав им возможность по дну перейти на другой берег, а преследовавшего их фараона с войском поглотили. В полночь этого дня в синагогах и в религиозных учебных заведениях проводятся специальные церемонии «разделения морских вод». В этот день люди идут к морю, реке или любому другому водоему (например, к городскому фонтану), чтобы петь там входящую в Тору «Песнь на море», посвященную этому событию.

А 14 Ияра, ровно через месяц после 14 Нисана (дня накануне Песаха), те, кто не смог отметить Песах со своими единоверцами по причине нечистоты, отметят Песах-Шени — второй Песах. Впервые это было сделано на следующий год после выхода евреев из Египта. Тогда к Моисею обратились люди, которые несли останки Иосифа из Египта в Землю Обетованную и стали нечистыми из-за прикосновения к мертвому телу. Глава евреев узнал по этому поводу волю Господа: «Всякий, кто нечист из-за усопшего или находился в дальней дороге… он тоже должен принести жертву Песах — на второй месяц, в четырнадцатый день…» Закон о втором Песахе, по словам шестого Любавичского Ребе рабби Йосефа-Ицхака, учит, что никогда нельзя отчаиваться — все можно исправить.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, когда и как отмечается самый «пьяный» еврейский праздник — Пурим. О его традициях и запретах.

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