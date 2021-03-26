Львовянина приговорили к ограничению свободы за футболку с символикой СССР

Несмотря на то, что запрет на коммунистическую символику в Украине был введен более четырех лет назад, до сих пор находятся те, кто по незнанию либо из принципа игнорирует закон. Пока суды достаточно лояльны к нарушителям. Так, во Львове юноша, гулявший по городу в «советской» футболке, отделался условным сроком. Об этом сообщает Суспільне.

21-летнего нарушителя задержали 8 сентября 2020 года. Львовяне сами доставили нарушителя в отделение полиции. В тот же день было открыто расследование о распространении коммунистической символики.

24 марта Галицкий районный суд Львова огласил приговор юноше: один год ограничения свободы условно. Также молодой человек должен будет возместить государству 1961 грн — стоимость экспертизы футболки.

Закон о запрете использования коммунистической символики был принят 9 апреля 2016 года. Максимальная санкция для нарушителей — лишение свободы на пять лет с конфискацией имущества.

Несмотря на закон, недавно во Львове задержали киевлянина, зашедшего в кафе в шапке с коммунистической символикой. На кокарде были изображены серп, молот и красная звезда.

Фото varianty.lviv.ua



65

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter