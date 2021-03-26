Пальмовое воскресенье 2021: коронавирус вносит свои коррективы в пышные празднования

28 марта, в шестое воскресенье Великого поста, римокатолики, протестанты и представители православных церквей, пользующихся григорианским календарем, отмечают Пальмовое воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим.

История праздника

Событие, которому посвящен праздник, описано во всех четырех Евангелиях: на следующий день после воскрешения Лазаря Иисус Христос триумфально въехал на молодом осле в Иерусалим. Народ, прослышавший о чуде, совершенном Иисусом, встречал его возгласами «Осанна!» и устилал перед ним дорогу своей одеждой, пальмовыми ветками и цветами.

Пальмовое (Вербное, Цветочное) воскресенье называется еще Воскресеньем Страстей Господних, так как в этот день в литургии Католической церкви читается описание смертных мук Христа и с этого дня начинается Страстная неделя, посвященная последним дням жизни Спасителя на земле.

Пальмовое воскресенье — один из самых древних религиозных праздников, предваряющих Пасху. До наших дней дошли сведения о том, что еще IV веке в Иерусалиме в последнее предпасхальное воскресенье, повторяя путь Христа, патриарх в сопровождении большого количества верующих на ослике въезжал с Елеонской горы в город. Он направлялся в базилику Воскресения Господня, где затем проводилась торжественная литургия. Обычай же освящать в этот праздник пальмовые ветви был введен в XI веке.

В Риме первоначально этот день считался исключительно Воскресеньем Страстей Господних. И только в IX веке здесь появилась иерусалимская традиция проведения процессий, символизирующих торжественный въезд Спасителя в Иерусалим.

Главный атрибут праздника — пальмовые ветви, которые во многих странах заменяются ветками оливы, лавра, самшита или вербы, украшенными букетами из сухих или свежих цветов и лентами. Как правило, до начала службы перед костелом священники в облачении красного цвета (в знак предстоящей мученической смерти Христа) окропляют ветви освященной водой. Затем читается Евангелие о въезде Иисуса в Иерусалим, а после этого верующие с зажженными свечами и освященными праздничными букетами торжественной процессией, символизирующей людей, вышедших встречать Спасителя, направляются в костел.

Традиционно во время мессы по Евангелию от Матфея, Марка или Луки читается описание Страстей Господних (Евангелие от Иоанна читают в Великую пятницу). Обычно к чтению привлекаются несколько человек, каждый из которых исполняет определенную роль. Роль Христа обязательно поручается священнику или дьякону.

Пальмовое воскресенье особенно пышно любят отмечать в католических странах

В Пальмовое воскресенье в процессиях с освященными пальмовыми ветками принимает участие огромное количество людей. Участники шествий поют гимны и песни, прославляющие Бога. Во многих городах устраиваются настоящие мистерии, посвященные празднику. Задействованные в них люди изображают Христа, его учеников и встречающих Господа при входе в город жителей Иерусалима. Такие мистерии, кстати, очень популярны и в самом Иерусалиме, и в других городах, где живет много христиан.

С особой пышностью этот праздник отмечается в католических странах. Так, в Италии в Пальмовое воскресенье (Domenica delle palme) принято украшать церкви именно пальмовыми ветками, хотя прихожане часто приносят для освящения и более доступные веточки оливы. После службы верующие обмениваются ими с родственниками и друзьями в качестве символа мира.

Приготовленные к празднику букеты из веток и цветов достойны особого внимания. Например, изготавливаемые в Литве «Казимирки», или «Вильнюсская верба», — это особый вид народного творчества, внесенный в мировой реестр нематериального культурного наследия. Это зародившееся много веков назад в деревнях Вильнюсского края ремесло стало в наше время необыкновенно популярным. Для изготовления такой «вербы» в дело, кроме различных засушенных растений, идут самые неожиданные современные материалы (ткани, дерево, глина, пластмасса, стразы, бисер и т. п. ). Высота таких композиций варьируется от 20 сантиметров до двух метров и выше.

А приобретают эту красоту на возникшей еще в начале XVII века ежегодной ярмарке ремесел, которая проводится в Вильнюсе в первые выходные марта и посвящена покровителю Литвы — святому Казимерасу.

Не менее красивы «пальмы», изготовленные умельцами Беларуси и Польши. Поляки даже устраивают конкурсы на самую красиво украшенную «пальму». Некоторые из этих творений достигают нескольких десятков метров в высоту. И обязательные условия при их создании — никаких металлических частей и способность стоять самостоятельно.

Обычай украшать и защищать свое жилье с помощью освященных веток сохранился до наших дней

Конечно, для освящения в костелах выбирают букеты небольших размеров. В Польше, как и во многих других странах, в старину освященные веточки или целые букетики вкладывали за образа, вешали над входной дверью, защищая таким образом свои жилища от зла. В сельской местности их втыкали в почву на полях, клали в рыбацкие сети и подкладывали домашней птице.

Обычай украшать и защищать свое жилье с помощью освященных веток сохранился до наших дней во многих странах. Их ставят в вазы, кладут между оконными рамами, укрепляют на стенах под распятием, прикрепляют к изголовью кровати, над камином. Они хранятся до следующего года, когда по традиции их сжигают, чтобы использовать полученный пепел в обряде покаяния в первый день Великого поста — Пепельную среду.

В странах, где вместо пальмовых веток освящаются ветки вербы, сохранился обычай давать детям съесть несколько «котиков» — чтобы горло не болело. Дают их и животным — считается, что это поможет защитит коров и коз, если вдруг колдуньям вздумается лишить их молока.

Сохранилась до настоящего времени в Польше, а вернее, в Кракове, еще одна традиция, известная еще с XVII века. Здесь студенты и ученики собирают в Пальмовое воскресенье пожертвования. Исполняя целые шуточные поэмы собственного сочинения, рассказывающие об их беспросветной бедности, молодые люди собирают себе средства на приличный обед и пиво.

А, например, их ровесники, живущие в Канаде, настроены серьезнее — они поддерживают традицию исполнения в этот день хоровых песнопений. Здесь стараются привлекать к участию в службах и детей для исполнения праздничных песен и гимнов.

Конечно, в этом году, как, впрочем, и в прошлом, в празднование Пальмового воскресенья свои коррективы вносит коронавирус. Но будем оптимистами. Как известно, ничто не вечно — пройдет и это…

А пока по погодным приметам этого дня можно попытаться определиться с видами на урожай и узнать, каким будет лето.

Погодные приметы Теплая солнечная погода дает надежду на получение богатого урожая фруктов. Совсем неплохо, если утро окажется морозным. В этом случае можно рассчитывать на хороший урожай зерновых. Если в Пальмовое воскресенье будет дуть сильный ветер, лето ожидается ветреным и прохладным.

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