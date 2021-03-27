Красавец-кот со званием майора: в ГСЧС представили необычного сотрудника

В одной из киевских частей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям поселился хвостатый помощник. Серому коту дали звание майора. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Так, начальник части спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Артур Моркотенко подобрал котенка в подъезде — тот получил семью, уход, форменную одежду, имя и специальное звание майора.

Кот поселился в кабинете своего нового хозяина и получил имя Чивас. С тех пор «майор Чивас» стал не только грозой всех местных мышей, но и «эмоциональным утешителем» для спасателей. В свободное от выполнения служебных обязанностей время он спит в лотке для бумаг и гуляет по части.

Как писали «ФАКТЫ», несколько месяцев назад кот Ларри, который служит главным ловцом мышей в резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, на глазах у журналистов почти поймал голубя.

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