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Общество и люди

Хотели убедиться в смерти: семья раскопала могилу умершего младенца из-за «видения» священника

12:24 28 марта 2021
Бразильцы

В Бразилии произошел совершенно жуткий случай: семья двухлетней девочки, которая скончалась накануне в штате Баия, раскопала могилу дочери после странного «видения» священника местной церкви, пишет Lenta.ru со ссылкой на Metropoles.

Произошло это в четверг, 25 марта, после того как пастор сообщил родителям, что во сне увидел малышку живой. По словам священника, несчастную похоронили заживо из-за «дьявольского наваждения».

Убитая горем семья поспешила на кладбище, чтобы выкопать гроб с трупом дочери.

После этого семья принесла тело в ближайший госпиталь. Медики подтвердили, что девочка мертва, однако на этом родители не остановились. Они отвезли труп в две другие больницы, врачи которых только подтвердили отсутствие жизненных признаков. Между тем отец малышки Жерсон Невис Сантос обвиняет медиков в халатности. Сейчас в случившемся разбирается полиция.

Как писали «ФАКТЫ», несколько месяцев назад в Индии в штате Андхра-Прадеш мужчина, которого приняли за мертвого, очнулся при подготовке к погребению.

Фото: www.metropoles.com

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