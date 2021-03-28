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Общество и люди

«Дай кусочек», а не «приятного аппетита»: Ольга Фреймут удивила «новыми» правилами этикета

13:07 28 марта 2021
Оля Фреймут с дочерью

Телеведущая Ольга Фреймут, недавно попавшая под раздачу за нескладный урок по культуре винопития, не останавливается, и продолжает свои наставления в TikTok.

На сей раз она объяснила, что привычная фраза «Приятного аппетита» на самом деле является «отголосками советских времен», поэтому при виде поглощающего пищу человека лучше вовсе воздержаться от комментариев.

К слову, моделью для поведенческого ролика Ольги стала ее старшая дочь Злата, ныне живущая в Британии.

Видеоурок вызвал массу разных комментариев. Так, один из фолловеров допустил, что самой культурной реакцией будет просьба «дай кусочек», а другой считает, что пожелание «приятного аппетита» вполне допустимо, но до начала принятия пищи.

Теперь остается узнать, как на новый урок отреагирует коллега Фреймут Владимир Остапчук, который с завидной регулярностью снимает пародии на ее советы по этикету.

Фото Instagram Ольги Фреймут

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