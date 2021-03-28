В РФ молодую медсестру задушили прямо на рабочем месте

В России в Курской области, граничащей с Украиной, произошел шокирующий случай: в Фатежской центральной районной больнице 21-летнюю медсестру задушили прямо на рабочем месте, пишет MK.RU.

По словам правоохранителей, в преступлении подозревается 30-летний мужчина, который также находился в лечебном учреждении. По некоторым сведениям, он работает там врачом. Во время дежурства он поссорился с медсестрой и решил доказать свою точку зрения на кулаках. Он стал избивать и душить несчастную, остановившись лишь тогда, когда она перестала дышать. Другие врачи зафиксировали смерть медсестры от асфиксии.

«Подозреваемый, находясь в помещении ОБУЗ „Фатежская ЦРБ“ с 21-летней сотрудницей, на почве внезапно возникших неприязненных отношений стал наносить ей телесные повреждения, а также давить рукой область шеи потерпевшей», — отмечается в официальном сообщении СК РФ.

Негодяя задержали по горячим следам. Следователи ходатайствовали перед судом о его заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Расследование продолжается.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году суд китайского города Юйлинь приговорил к смертной казни 25-летнюю медсестру Ли Фенпин. Она признана виновной в убийстве своего коллеги-врача — заместителя заведующего отделением ортопедии в городской больнице, где они работали вместе. Медсестра убила начальника, расчленила его тело и сварила останки, которые потом попыталась спустить в унитаз.

Фото: MK.RU

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