Кефир, квас, безалкогольное пиво: эксперты установили, что о них «думает» алкотестер
В России провели эксперимент по влиянию различных напитков на показания алкотестеров. Об этом сообщает Autonews.
В ГИБДД, решили развеять некоторые популярные среди автомобилистов мифы. Эксперимент проводился для кефира, кваса живого брожения, «Кока-колы» и безалкогольного пива.
Каждый доброволец выпил по 300−500 мл одного из напитков и прошел тестирование под контролем правоохранителей.
«В результате все участники эксперимента убедились, что после употребления вышеперечисленных напитков результаты тестирования не показывают наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе, тем самым развеяв слухи, периодически возникающие в кругу автолюбителей», — сообщили в ГИБДД.
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