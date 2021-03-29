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Общество и люди

Кефир, квас, безалкогольное пиво: эксперты установили, что о них «думает» алкотестер

16:45 29 марта 2021
Алкотестер

В России провели эксперимент по влиянию различных напитков на показания алкотестеров. Об этом сообщает Autonews.

В ГИБДД, решили развеять некоторые популярные среди автомобилистов мифы. Эксперимент проводился для кефира, кваса живого брожения, «Кока-колы» и безалкогольного пива.

Каждый доброволец выпил по 300−500 мл одного из напитков и прошел тестирование под контролем правоохранителей.

«В результате все участники эксперимента убедились, что после употребления вышеперечисленных напитков результаты тестирования не показывают наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе, тем самым развеяв слухи, периодически возникающие в кругу автолюбителей», — сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Украине водителя, попавшего в ДТП в нетрезвом состоянии, теперь могут привлечь к уголовной ответственности.

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