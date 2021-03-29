«Новая почта» выделила 10 миллионов гривен на борьбу с COVID-19 и помощь сельским больницам

«Новая почта» — корпоративный гражданин своей страны — включилась в спасение от коронавирусной инфекции с первых дней пандемии и выделила на это 48 млн грн. Сейчас компания дополнительно выделила еще 10 млн грн на борьбу с COVID-19 и хочет направить их на помощь больницам в небольших населенных пунктах и ​​благотворительным фондам, которые оказывают адресную помощь больным. На эти деньги будет приобретено кислородное оборудование и другие медицинские средства.

«Сейчас мы видим, что количество заболеваний снова растет, а в больницах остро стоит вопрос с нехваткой медицинского оборудования, которое обеспечивает подачу кислорода больным. Поэтому мы выделили дополнительно средства и уже закупили на них кислородные подушки и концентраторы, чтобы поддержать города. А еще мы хотим помочь там, где сейчас нужнее — больницам в маленьких городках и селах. В них обитают сотни тысяч украинцев, но внимание организаций и фондов к ним в разы ниже. Если вы знаете, чем можно помочь таким больницам, расскажите нам, и мы сделаем все, чтобы решить эту проблему», — комментирует соучредитель «Новой почты» Инна Поперешнюк.

В конце прошлой недели «Новая почта» уже закупила и доставила первую партию помощи — 120 кислородных концентраторов и 100 кислородных подушек трем благотворительным фондам, которые предоставляют кислородное оборудование в бесплатное пользование всем, кто в этом нуждается, особенно людям на дому.

«Если вы знаете, что в больнице вашего села или города остро не хватает кислородного оборудования и медицинских средств для лечения коронавируса, пишите нам на почту [email protected]», — призвали в «Новой почте».

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