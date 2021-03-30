27.74 / 27.93 32.53 / 32.89
Киев: +12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Власти Киева определили поминальные дни на кладбищах столицы

19:04 30 марта 2021
На кладбище

В Киеве санкционировали проведение поминальных дней на городских кладбищах в период с 9 по 12 мая.

Как сообщает Официальный портал столицы, 9 мая они состоятся на Пироговском, Корчеватском, Мышеловском, Чапаевском, Северном, Лесном, Пуща-Водицком, Мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы, Южном, Святошинском, Братском, Михайловском, Соломенском, Совском, Шулявскому, Военном, Старообрядном кладбищах, а также на кладбище Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника;

10 мая — на Дарницком, Позняковском, Бортничанском, Выгуровском, Троещинском, Зверинецком, Куреневском, Жулянском, Беличанском;

11 мая — на Байковом, СКП «Киевский крематорий», Быковнянском;

12 мая — на Городском.

У всех кладбищ будет организовано дежурство бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, а общественный порядок обеспечит Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Напомним, в 2020 году поминальные дни в Киеве по согласованию с религиозными организациями были перенесены на 6 июня.

213

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Пугачева

Мама в восторге: Лиза Галкина спародировала инстаграм-звезд

Владимир Остапчук

В семье Владимира Остапчука случилось горе

Вера Брежнева

Уже 20 лет: Вера Брежнева показала своего повзрослевшего первенца

Габриэла Альварес

К черту законы физики: в Мексике футболистка забила невероятный гол

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер