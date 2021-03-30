Власти Киева определили поминальные дни на кладбищах столицы

В Киеве санкционировали проведение поминальных дней на городских кладбищах в период с 9 по 12 мая.

Как сообщает Официальный портал столицы, 9 мая они состоятся на Пироговском, Корчеватском, Мышеловском, Чапаевском, Северном, Лесном, Пуща-Водицком, Мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы, Южном, Святошинском, Братском, Михайловском, Соломенском, Совском, Шулявскому, Военном, Старообрядном кладбищах, а также на кладбище Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника;

10 мая — на Дарницком, Позняковском, Бортничанском, Выгуровском, Троещинском, Зверинецком, Куреневском, Жулянском, Беличанском;

11 мая — на Байковом, СКП «Киевский крематорий», Быковнянском;

12 мая — на Городском.

У всех кладбищ будет организовано дежурство бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, а общественный порядок обеспечит Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Напомним, в 2020 году поминальные дни в Киеве по согласованию с религиозными организациями были перенесены на 6 июня.

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