Когда будут праздновать Вербное воскресенье 2021

Вербное воскресенье каждый год отмечают в разные числа — за неделю до светлого праздника Пасхи. В 2021 году Вербное воскресенье, которое еще называют Вход Господень в Иерусалим, выпадает на 25 апреля.

Накануне, в субботу, во время службы освящаются веточки вербы, которыми потом «бьют» родных, желая здоровья и благополучия. Дома хозяева с вербой обходили свои имения, хозяйство, сады, огороды. Считается, что посаженная веточка вербы обязательно принесет удачу, счастье и здоровье.

Также веточки заносят в дома и ставят их под иконами, сохраняя до следующего Вербного воскресенья, как обериг от непогоды и нечистой силы.

По погоде в Вербное воскресенье предсказывают, каким будет лето. Если стоит солнечная и безветренная погода — лето будет теплым, если ветрено — лето будет переменчивым. А если в этот день идет дождь — к богатому урожаю.

Более подробно об обрядах и традициях Вербного воскресенья читайте здесь.

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