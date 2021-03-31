27.68 / 27.88 32.39 / 32.76
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Не до смеха: из-за COVID-19 отменили знаменитую одесскую Юморину

17:32 31 марта 2021
Юморина&nbsp;— давайте после карантина&nbsp;— плакат

Вместо Юморины — «красная» зона и, соответственно, локдаун, когда любые массовые мероприятия запрещены. «Именно в силу этих обстоятельств отменили традиционную Юморину», — сообщила начальник департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

Городские власти заблаговременно знали о том, что не будет праздничного шествия, концертов, других массовых увеселительных уличных мероприятий. Однако при этом планировали организовать различные 3D-фотозоны, флэшмобы, выставки цитат, карикатур, смешных фотографий… «Увы, и это сделать мы не сможем, потому что Одесса — в „красной“ зоне. Поэтому создавайте себе хорошее настроение сами…» — сказала чиновница.

По ее словам, сейчас в мэрию со всего мира присылают поздравления с Юмориной, которые будут обнародованы 1 апреля в интернете.

Не секрет, что на этот праздник в Одессу всегда приезжали многочисленные гости, в том числе из-за рубежа. Юморина — фестиваль юмора и сатиры, ежегодно проводимый 1 апреля в Одессе с 1973 года. В 1976-м его запретили власти Украины и Одессы. Возобновился праздник смеха в конце 1980-х. Какое-то время День смеха в Одессе был выходным в соответствии с распоряжением мэра города (тогда еще Эдуарда Гурвица).

В 2014 году Юморину отменили в связи с 40-дневным трауром, объявленным по Героям Небесной Сотни, в 2015-м — в связи с военными действиями на востоке страны, в 2016-м праздник состоялся в усеченном формате — без карнавального шествия. А в 2020 году Юморина в Одессе прошла онлайн из-за пандемии коронавируса.

Фото со страницы Юморины в Facebook

59

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Жигунов со Степаном

Жигунов умилил подписчиков снимком с похожей на Заворотнюк женой

Олег Винник

Олег Винник разозлил поклонников

Алексей Панин

Алексей Панин с обнаженной девушкой «присвоили» Крым себе

Пугачева и Галкин

Алла Пугачева лихо подурачилась на дне рождения внучки

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер