Не до смеха: из-за COVID-19 отменили знаменитую одесскую Юморину

Вместо Юморины — «красная» зона и, соответственно, локдаун, когда любые массовые мероприятия запрещены. «Именно в силу этих обстоятельств отменили традиционную Юморину», — сообщила начальник департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

Городские власти заблаговременно знали о том, что не будет праздничного шествия, концертов, других массовых увеселительных уличных мероприятий. Однако при этом планировали организовать различные 3D-фотозоны, флэшмобы, выставки цитат, карикатур, смешных фотографий… «Увы, и это сделать мы не сможем, потому что Одесса — в „красной“ зоне. Поэтому создавайте себе хорошее настроение сами…» — сказала чиновница.

По ее словам, сейчас в мэрию со всего мира присылают поздравления с Юмориной, которые будут обнародованы 1 апреля в интернете.

Не секрет, что на этот праздник в Одессу всегда приезжали многочисленные гости, в том числе из-за рубежа. Юморина — фестиваль юмора и сатиры, ежегодно проводимый 1 апреля в Одессе с 1973 года. В 1976-м его запретили власти Украины и Одессы. Возобновился праздник смеха в конце 1980-х. Какое-то время День смеха в Одессе был выходным в соответствии с распоряжением мэра города (тогда еще Эдуарда Гурвица).

В 2014 году Юморину отменили в связи с 40-дневным трауром, объявленным по Героям Небесной Сотни, в 2015-м — в связи с военными действиями на востоке страны, в 2016-м праздник состоялся в усеченном формате — без карнавального шествия. А в 2020 году Юморина в Одессе прошла онлайн из-за пандемии коронавируса.

Фото со страницы Юморины в Facebook

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