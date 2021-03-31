Поздравления с Днем смеха 2021: лучшие картинки

1 апреля в мире отмечают международный День смеха или День дурака. В этот праздник принято много шутить, веселиться, устраивать розыгрыши и дарить хорошее настроение.

По одной из версий День смеха походит из Франции. В 1564 году король Карл IX издал указ, которым перенес празднование Нового года с 1 апреля на 1 января. Но люди по привычке праздновали по-старому. Над ними подшучивали, незаметно цепляли бумажную рыбину и дразнили апрельской рыбой.

В Украине 1 апреля проходит традиционная «Юморина» в Одессе, веселые праздничные мероприятия, с песнями и танцами, шутками и представлениями. Однако в этом году из-за карантина массовые мероприятия отменены. Поэтому особо актуальными сейчас являются поздравления онлайн. Предлагаем порадовать друзей и отправить им веселые картинки и поздравления. Ведь смех не только улучшает настроение, но и продлевает жизнь.

Сегодня будем улыбаться,

Смеяться громко и шутить.

День смеха — Первое апреля,

Пора друг друга веселить.

Пусть будут добрыми все шутки

И не обидят никого.

Всем чувства юмора желаем,

Нет ничего важней его!

С 1 апреля я поздравляю,

Расслабляться — повелеваю!

Смейся хорошо и веселись,

Выше нос и улыбнись!

Скорей в День смеха улыбнись

Лишь для того, чтоб жить счастливо,

Ведь смех нам продлевает жизнь!

Нам нужно больше позитива!

Давай смеяться, улыбаться,

Дарить добро, тепло и свет,

Чтоб этой жизнью наслаждаться

И без печалей жить сто лет!

Пусть ярким будет настроение,

Желаю радостных минут!

Пока вокруг царит веселье,

Смешинки в воздухе живут!

Желаю вам смеяться много,

Чтоб аж болели животы!

Всего вам светлого, смешного,

Улыбок, шуток, доброты!

Веселья я желаю много,

Приколов добрых лишь, не злых,

И настроения заводного,

И море шуточек смешных!

Больше веселых поздравлений и ярких открыток с Днем смеха смотрите здесь.

Фото bonnycards.ru

21

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter