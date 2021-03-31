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Общество и люди

Поздравления с Днем смеха 2021: лучшие картинки

3:33 1 апреля 2021
Смайлики

1 апреля в мире отмечают международный День смеха или День дурака. В этот праздник принято много шутить, веселиться, устраивать розыгрыши и дарить хорошее настроение.

По одной из версий День смеха походит из Франции. В 1564 году король Карл IX издал указ, которым перенес празднование Нового года с 1 апреля на 1 января. Но люди по привычке праздновали по-старому. Над ними подшучивали, незаметно цепляли бумажную рыбину и дразнили апрельской рыбой.

В Украине 1 апреля проходит традиционная «Юморина» в Одессе, веселые праздничные мероприятия, с песнями и танцами, шутками и представлениями. Однако в этом году из-за карантина массовые мероприятия отменены. Поэтому особо актуальными сейчас являются поздравления онлайн. Предлагаем порадовать друзей и отправить им веселые картинки и поздравления. Ведь смех не только улучшает настроение, но и продлевает жизнь.

Сегодня будем улыбаться,
Смеяться громко и шутить.
День смеха — Первое апреля,
Пора друг друга веселить.

Пусть будут добрыми все шутки
И не обидят никого.
Всем чувства юмора желаем,
Нет ничего важней его!

С 1 апреля я поздравляю,
Расслабляться — повелеваю!
Смейся хорошо и веселись,
Выше нос и улыбнись!

Скорей в День смеха улыбнись
Лишь для того, чтоб жить счастливо,
Ведь смех нам продлевает жизнь!
Нам нужно больше позитива!

Давай смеяться, улыбаться,
Дарить добро, тепло и свет,
Чтоб этой жизнью наслаждаться
И без печалей жить сто лет!

Пусть ярким будет настроение,
Желаю радостных минут!
Пока вокруг царит веселье,
Смешинки в воздухе живут!
Желаю вам смеяться много,
Чтоб аж болели животы!
Всего вам светлого, смешного,
Улыбок, шуток, доброты!

Веселья я желаю много,
Приколов добрых лишь, не злых,
И настроения заводного,
И море шуточек смешных!

Больше веселых поздравлений и ярких открыток с Днем смеха смотрите здесь.

Фото bonnycards.ru

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