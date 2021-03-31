Без Крыма: вокруг школьных учебников по истории Украины разгорается скандал

В украинских школьных учебниках опубликована карта Украины без Крыма. Ошибку заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский, пишет «Историческая правда».

Речь идет об учебниках по истории Украины для 9-го и 10-го классов.

Так в учебнике «История Украины. Учебник для 10 класса учреждений общего среднего образования, автор: О.К.Струкевич, Издательство «Грамота «, 2018 год, четко видно, что карта Украины изображена без полуострова Крым.

В другом учебнике для учащихся 9-го класса, этого же автора, издательство «Грамота», 2017 год, Украина изображена также без аннексированного Россией полуострова.

Ранее карта Украины без Крыма появилась на сайте мэрии Львова. Тогда департамент образования подготовил ролик для просвещения детей в вопросах государственного устройства и местного самоуправления. Позже ошибку исправили.

Фото istpravda.com.ua/

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