27.68 / 27.89 32.39 / 32.76
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Без Крыма: вокруг школьных учебников по истории Украины разгорается скандал

19:09 31 марта 2021
карта

В украинских школьных учебниках опубликована карта Украины без Крыма. Ошибку заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский, пишет «Историческая правда».

Речь идет об учебниках по истории Украины для 9-го и 10-го классов.

Так в учебнике «История Украины. Учебник для 10 класса учреждений общего среднего образования, автор: О.К.Струкевич, Издательство «Грамота «, 2018 год, четко видно, что карта Украины изображена без полуострова Крым.

В другом учебнике для учащихся 9-го класса, этого же автора, издательство «Грамота», 2017 год, Украина изображена также без аннексированного Россией полуострова.

Ранее карта Украины без Крыма появилась на сайте мэрии Львова. Тогда департамент образования подготовил ролик для просвещения детей в вопросах государственного устройства и местного самоуправления. Позже ошибку исправили.

Фото istpravda.com.ua/

97

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник разозлил поклонников

Пугачева и Галкин

Алла Пугачева лихо подурачилась на дне рождения внучки

Жигунов со Степаном

Жигунов умилил подписчиков снимком с похожей на Заворотнюк женой

Алексей Панин

Алексей Панин с обнаженной девушкой «присвоили» Крым себе

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер