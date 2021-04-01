Локдаун в Киеве: блогер упрекнул «Укртрансбезопасность»

Переполненные людьми маршрутки «серых» перевозчиков наполняют столицу, повышая уровень угрозы эпидемиологического характера. Об этом правозащитник и блогер Сергей Наумович пишет в Facebook.

«С понедельника, 5 апреля, Киев вводит более строгие ограничения. Закрываются все школы и детсады. Весь общественный транспорт — и наземный, и метро — будет работать по спецпропускам (только для работников предприятий критической инфраструктуры). Руководителям учреждений, предприятий и организаций советуют отправить сотрудников на удаленку или по возможности — предоставить отпуска. Заведения общепита смогут работать только на вынос/доставку. Эти ограничения — как минимум, до 16 апреля», — напомнил Наумович.

Блогер пишет, что заполненность коек для лечения больных COVID-19 в Киеве сейчас составляет почти 80%, а значит, «резкий скачок приведет к коллапсу».

«Одна из причин — в столице практически возле каждого автовокзала есть поблизости скопление полулегальных перевозчиков, которые просто становятся там, зазывают пассажиров и выдвигаются, когда автобусы уже переполнены. В Киев из регионов они приходят набитыми на 100% — можете сами поехать и убедиться. Причем практически никто из пассажиров не надевает маски или другие средства защиты. И при этом никто, конечно, не застрахован, но сейчас не об этом. Каждый день таких автобусов в Киев приходят десятки, если не больше. Думаю, уровень риска объяснять не нужно», — рассказал правозащитник.

Наумович пишет, что контролировать уровень безопасности пассажиров обязана «Укртрансбезопасность».

«Но тут такое дело. Сейчас ее возглавляет Егор Прокопчук. Очень боюсь, что он пошел путем печально известного Ноняка и спокойно сосуществует с фурами, которые беспощадно разрушают наши дороги, о чем я часто пишу (тут можно передать привет «Нибулону» и прочим зерновым гигантам). У общества давно есть запрос на (не побоюсь этого слова, хоть его и опошлили уже) реформатора в сфере трансбезопасности. Не удивлюсь, что перевозчики потому и такие наглые-бесстрашные, что везде уже «занесли и спят спокойно», — предполагает блогер.

Как известно, Егор Прокопчук был назначен главой «Укртрансбезопасности» в августе 2020-го путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина. Ранее он был гендиректором ГП «Кривбасспромводоснабжение».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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