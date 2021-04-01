В украинских лесах ввели «сезон тишины»: что грозит нарушителям звериного покоя

В Украине с 1 апреля до 15 июня вводят «сезон тишины», во время которого запрещены стрельба, проведение взрывных работ, использование фейерверков, санитарная рубка леса, использование моторных маломерных судов, проведения ралли и других соревнований на транспорте в лесах и на территориях природно-заповедного фонда.

Как сообщают в Госэкоинспекции, в этот период вводятся усиленные меры контроля за соблюдением ограничений.

По словам главы ведомства Андрея Малеваного, штрафы для нарушителей составляют 510−850 гривен (для граждан) и 850−1190 гривен (для должностных лиц).

Он отметил, что на сегодняшний день около миллиона видов животных и растений по всей планете находятся под угрозой исчезновения.

«Для нашей страны эта проблема чрезвычайно актуальна. Если в Красную книгу в 1980 году были занесены всего 85 видов животных, то сейчас — уже 687. Поэтому надо создать максимально благоприятные условия для воспроизводства их популяции. Одно из таких условий — тишина. «Сезон тишины» в наших лесах наступает с 1 апреля и продлится до 15 июня «, — добавил Андрей Малеваный.

Напомним, что в районе херсонского заповедника «Аскания — Нова» зафиксировали новые случаи гибели «краснокнижных» огарей и журавлей — это происходит уже не в первый раз с начала текущего года.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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