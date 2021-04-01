«У ученика моей футбольной академии Игната нет ноги. Тем не менее он любит играть в нападении и забивает голы»

— Перед тем как открыть футбольную академию для детворы, я вместе с тестем занимался агробизнесом — наши поля находились в трех — пяти километрах от линии фронта, — говорит предприниматель из Краматорска Донецкой области, вынужденный переселенец 33-летний Даниил Плахин. В прошлом он профессиональный футболист, выступал за команды, игравшие в премьер-лиге чемпионата Украины. — Наши поля находились возле прифронтовой Авдеевки, у села Красногоровка. Мы каждый день ездили туда работать, а жили в Константиновке (находится возле Краматорска). У нас были большие склады, так мы давали там приют украинским танкистам, разведчикам, пехотинцам. От огня артиллерии это место прикрывал холм, с которого отлично видна Ясиноватая, где находятся войска противника…

«Наши маленькие ученики сами присваивают названия своим командам — «Челси», «Барселона», «Шахтер», «Манчестер»

— Из-за боевых действий нам не всегда удавалось вовремя отправить на работы трактора — то приходилось ждать, пока саперы обследуют территорию после очередного обстрела, то по дороге невозможно было проехать после взрывов, — продолжает Даниил. — Местные жители, которых мы нанимали, отправлялись на работы, преодолевая страх.

Мы с тестем рисковали не меньше, чем они, ведь дни напролет проводили на полях. Зачастую вначале проверяли, нет ли на них неразорвавшихся снарядов и мин, и только после этого допускали туда трактористов. Нужно было уберечь и нашу сельхозтехнику. Для этого мы выбрали площадку, как нам казалось, в неуязвимом для снарядов и мин месте — под горой в уголке возле наших складов. Однако осенью 2016 года даже ее накрыло артогнем. В результате один из тракторов и новенькая дорогая сеялка восстановлению не подлежали. После этого ЧП мы решили сворачивать бизнес. Еще некоторое время ушло на то, чтобы продать урожай, расплатиться за паи, распродать уцелевшую технику, ГСМ, удобрения… Мы перебрались в Краматорск, поселились на съемной квартире. Тогда я и решил заняться тем, что люблю и умею хорошо делать, — футболом. У меня возникла бизнес-идея: открыть футбольную академию для детей и тем зарабатывать на жизнь.

Я посчитал: для того чтобы моя футбольная академия была рентабельной, нужно набрать как минимум 80 учеников. Подготовил презентацию академии, показал ее в детских садах и школах Краматорска. Пригласил на занятия не только мальчиков, но и девочек. И уже за первый месяц набрал необходимый минимум ребят. Поначалу я принимал в наши группы малышей с трех лет. А сейчас беру и двухлетних. Я сам разработал эскизы нескольких комплектов футбольной формы для детишек, и мы пошили ее на одном из предприятий Краматорска.

— Арендовали футбольное поле?

— Спортивный зал. Понятно, что маленьких деток на тренировки приводят взрослые. Поэтому для родителей, дедушек и бабушек я оборудовал комнату с мониторами, на которые выводится картинка с видеокамер, размещенных в спортзале. Таким образом взрослые видят и слышат все, что происходит на тренировке. А когда позволяет погода, мы проводим занятия под открытым небом.

Я назвал академию FootyStar. Идея ее создания оказалась весьма продуктивной, и со временем открыл филиалы в двух городах — Дружковке и Славянске. Взял на работу девять тренеров. Они молоды, у них хорошо получается работать с детворой. Кстати, одно из наших главных правил — ни в коем случае не кричать на юных футболистов.

Мы проводим турниры по футболу. Причем наши воспитанники сами присваивают названия своим командам — «Челси», «Барселона», «Шахтер», «Манчестер», «Ливерпуль». То есть по названиям клубов, которые им больше всего нравятся.

Даниил набрал в академию молодых тренеров, у которых хорошо получается работать с детворой

«В инклюзивных группах дети занимаются бесплатно»

— Знаю, что вы организовали группы для детей с инвалидностью. Как пришли к этой идее?

— Ее подсказали родители этих ребят: они обращались ко мне, мол, их дети тоже хотят заниматься футболом. Решил попробовать. Мы с моими тренерами адаптировали программу для таких деток и стали с ними заниматься.

— Ввели для них льготную плату за тренировки?

— Брать за их обучение деньги совесть не позволяет. Так что инклюзивные группы, в которых занимаются эти дети, бесплатные. Сейчас из 350 учеников академии 70 — это ребята с особыми потребностями. У нас даже тренируется мальчик, у которого нет одной ноги. Его зовут Игнат, он живет по соседству со мной. Когда я увидел, что парнишка на костылях играет на улице с пацанами в футбол, узнал телефон его родителей. Поговорил с его мамой, предложил привести сына к нам в академию. Игнату не очень нравится играть в защите — любит быть нападающим и забивать голы.

Увидев, как Игнат на костылях играет с детьми на улице в футбол, Даниил Плахин пригласил его в свою академию

— Он потерял ногу из-за войны?

— Насколько мне известно, по другой причине.

«Я начинал свой путь в академии клуба „Металлург“ из Донецка»

— Принимаете детей с любой инвалидностью?

— Почти. У нас занимаются дети с проблемами развития слуха, речи, страдающие ДЦП, аутизмом… Другое дело, что родителей многих из этих ребят мы просим участвовать в тренировках — помогать наставникам.

Раньше футбольная академия приносила определенную прибыль, но сейчас, когда у меня бесплатно обучается так много детей с особыми потребностями, я ничего на ней не зарабатываю. По сути, родители, которые приводят своих детей в коммерческие группы, оплачивают занятия ребят с особыми потребностями. Очень важно, что Агентство США по международному развитию (USAID) поддержало нас материально, благодаря чему мы не только закупили новый спортивный инвентарь, но и частично покрываем расходы на зарплаты и аренду. Кроме того, благодаря USAID дистанционно проходим обучение у специалистов канадского центра спортивной и социальной подготовки детей и взрослых с инвалидностью Abilities Centre из Торонто. Мы должны были поехать туда, чтобы своими глазами увидеть, как проводятся занятия, но помешала пандемия. Занятия в Abilities Centre проводятся по всем олимпийским видам спорта. По примеру этой авторитетной организации планирую создать подобный инклюзивный центр в Краматорске.

Уже сейчас наша работа с детьми не ограничивается футболом: мы открыли творческую студию «Краски», в которой ребят учат рисовать, лепить, делать различные поделки. В этой студии занимается и моя семилетняя дочь. Сейчас у меня уже трое детей. Младший сын еще совсем маленький, а старший (ему 10 лет) занимается в футбольной академии. Я, кстати, начинал свой путь в профессиональном футболе в академии клуба «Металлург» из Донецка, выступавшем в премьер-лиге чемпионата Украины.

«Раньше футбольная академия приносила мне прибыль, но сейчас, когда у меня бесплатно обучаются 70 детей с особыми потребностями, я ничего на ней не зарабатываю», — говорит Даниил Плахин

— За какие команды играли?

— За «Титан» из Армянска (Крым), «Макеевуголь», киевский «Арсенал». Еще когда был в «Титане», во время тренировочной игры получил травму голеностопного сустава. Ее залечили, но периодически она давала о себе знать. Это была одна из причин того, что в 2012 году я решил уйти из профессионального спорта. Тем более что в клубах, за которые выступал, зарплаты были не очень высокими. На повседневные расходы хватало, не более того.

А я уже к тому времени был женат, у нас с супругой родился сын. Нужно было обеспечивать семью, заняться тем, что открывало бы перспективы, развиваться. Тесть предложил сельскохозяйственный бизнес, и я согласился. Он купил самолет Ан-2 — по примеру своих знакомых бизнесменов с Западной Украины. Я в качестве менеджера находил заказы на обработку посевов с воздуха, а выполняли их пилоты, которых мы взяли на работу. У нас и авиамеханики были. Дело шло хорошо, и мы взяли у селян в аренду значительные площади земли. Выращивали на них пшеницу, подсолнечники, ячмень… Купили два трактора, сеялки, различное навесное оборудование. Даже когда разразилась война, еще два с половиной года продолжали заниматься этим бизнесом. Ну, а почему мы его свернули, я вам уже рассказал.

И вот еще что: срок контракта с USAID о финансовой поддержке моей футбольной академии заканчивается в мае. Добиваюсь, чтобы американские партнеры продлили с нами контракт. Обращаюсь за материальной поддержкой академии и к властям Краматорска. Как бы там ни было, введение платы за обучение детей с инвалидностью не планирую.

— Если футбольная академия на данном этапе не приносит вам прибыль, значит нашли другой источник доходов?

— Да, еще занялся строительным бизнесом. Много зарабатывать пока не удается. Своей квартиры у меня нет, живу в арендованной…

Напомним, ранее в Киеве на НСК «Олимпийский» прошел благотворительный концерт для детей-аутистов.

Фото со страницы Даниила ПЛАХИНА в Facebook

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