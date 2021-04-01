«Художественный элемент»: издательство странно объяснилось за карту Украины без Крыма в учебниках

В скандальных учебниках истории Украина показана без Крыма, так как это «схематическое изображение условных обозначений». Такое объяснение дали в издательстве «Грамота» на запрос LIGA.Life.

«То, что там обозначено — это схематическое изображение условных обозначений, полсантиметра. Это значок. Это художественный элемент макета. Если вы откроете этот учебник, там на форзацах есть карта Украины, где есть и Крым. А это пиктограмма. Она маленькая. И в бумажной версии ее даже разглядеть трудно», — заявили в компании, издавшей скандальные учебники.

В издательстве также назвали скандальный факт ошибкой, так как «Крым — это Украина» и добавили: «Мы дадим разъяснения обязательно».

Ранее на сайте горсовета Львова карта Украины без Крыма появилась в просветительском ролике для детей.

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