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Общество и люди

ПЦУ взяла под свою опеку 13 детей супругов-переселенцев Родиковых, умерших от коронавируса

17:57 1 апреля 2021
Семья Родиковых

Православная церковь Украины создала целевой «Благотворительный фонд помощи семье Родиковых» для многодетной семье, в которой от COVID-19 умерли оба родителя. Об этом митрополит ПЦУ Епифаний сообщил в своем Facebook.

«Нас всех поразила болезненная весть о смерти от последствий коронавирусной болезни обоих родителей многодетной семьи Родикових. Остались сиротами тринадцать детей. Я хорошо знаю эту семью, все трудности и испытания, которые они прошли как вынужденные переселенцы из-за войны на востоке Украины», — отметил Епифаний.

Он сказал, что ПЦУ продолжает заботиться о всех тринадцатидетях семьи Родиковых.

«Киевской епархией Православной Церкви Украины уже создан целевой „Благотворительный фонд помощи семье Родиковых“, он поможет семье решить болезненные вопросы», — заявил митрополит.

При этом старшая дочь Роликовых уже замужем. она заявляла, что с мужем будут оформлять опекунство над детьми.

Фото: ПЦУ

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