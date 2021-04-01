Известная украинская телеведущая стала мамой

Известная украинская телеведущая Светлана Орловская стала мамой. 1 апреля Светлана родила сына. О радостном событии сообщили коллеги Орловской по телеканалу «Прямой» и владелец канала Петр Порошенко.

«Наша команда растет и усиливается каждый день. Сегодня у блестящей ведущей и талантливого менеджера телеканала „Прямой“ родился сын!» — говорится в поздравлении.

На телеканале «Прямой» Светлана Орловская ведет вечернее ток-шоу «Прямой эфир» и еженедельную передачу «2бій». С 2019 года Орловская стала еще и генеральным продюсером «Прямого».

Напомним, 7 марта мамой стала телеведущая Василиса Фролова. Она также родила мальчика.

Фото Orlovskaya Svetlana/Facebook



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