Католическая Пасха: как отмечают праздник в разных странах

В ночь на воскресенье, 4 апреля, римокатолики, протестанты и представители тех православных церквей, которые пользуются григорианским календарем, встречают один из самых больших и почитаемых христианских праздников — Пасху Христову. Этот установленный в честь Воскресения Иисуса Христа древнейший христианский праздник является переходящим: каждый год дата его исчисляется по лунно-солнечному календарю. (Напомним, православные и грекокатолики Украины и других церквей, пользующиеся юлианским календарем, в нынешнем году будут отмечать Пасху 2 мая.)

Обычно верующие в субботу вечером собираются в храмах, чтобы принять участие в праздничном богослужении, носящем название Пасхальная вигилия. Эта Месса пасхальной ночи — самое продолжительное богослужение в литургическом году христиан. Начинается она с Литургии Света. В частности, в католических храмах Украины это выглядит так: сначала освящается огонь костра, разведенного возле храма, от него зажигается большая пасхальная свеча — пасхал. Процессия, которую возглавляют диакон с пасхалом и идущий перед ним министрант с горящим кадилом (в латинском обряде Католической церкви министрант — это мирянин, прислуживающий священнику во время мессы и иных богослужений, в лютеранстве — помощник пастора, выполняющий те же функции, что и католический министрант), направляется в храм, в котором выключен свет и погашены свечи. За диаконом идут епископ и священники. Процессия с пасхальной свечой останавливается трижды: при входе в храм, под хорами и перед алтарем. Во время каждой остановки диакон повторяет слова: «Світло Христове», на что все отвечают: «Богу подяка». От пасхала зажигают свечи священники, а потом и прихожане, а в храме включается свет. Затем звучит праздничная молитва — Провозглашение Пасхи. После этого свечи гаснут и начинается Литургия Слова, основу которой составляет чтение фрагментов Священного Писания. Затем служат Литургию Крещения, во время которой, следуя древней традиции, принято крестить взрослых людей (в первые века христианства верующих крестили только в пасхальную ночь). За ней следует последняя часть службы — Литургия Евхаристии — и звучат ключевые слова Пасхи: «Христос воскрес!». А в ответ слышится радостное: «Воистину воскрес!».

Обычно уже вечером в Великую субботу священники католической церкви начинают освящать принесенную прихожанами ритуальную пищу. Кроме крашенок, которые символизируют вышедшего из «скорлупы» гроба Господа, в пасхальной корзине есть мясные блюда — в качестве указания на истинного пасхального Агнца, принявшего смерть ради нашего спасения, пасхальный кулич — в знак того, что Воскресший Господь раздает себя как хлеб, и соль — символ того, что Господь посылает верующих нести благую весть о спасении и быть «солью земли».

Воскресение Христа.1475-1479. Государственный музей, Берлин

Как отмечают Пасху в разных странах

Практически повсеместно после службы в храме принято семьями собираться за праздничными столами, чтобы разговеться освященными в Великую субботу или после Пасхальной Вигилии продуктами. Традиционно люди обмениваются крашенками с родными и знакомыми, крестные дарят их своим крестникам, девушки — возлюбленным, а те в ответ одаривают любимых пальмовыми ветками.

Кроме крашенок, еще один популярный на Западе символ Пасхи — пасхальный кролик (заяц). Особенно радуются, получив его в подарок, дети, считающие, что кролик заранее припрятывает в своей норке шоколадные яйца и на Пасху раздаст их самым послушным.

Пасхальный шоколадный кролик - любимое лакомство детей (фото Pixabay)

Традиции празднования Пасхи очень разнообразны. Настолько, что могут отличаться даже в городах одной страны. Например, в Швейцарии, где Пасха официально отмечается четыре дня подряд (начиная с пятницы до и включая понедельник после). Здесь нарядно одетые люди семьями отправляются в храмы и костелы, чтобы присутствовать на праздничном богослужении и освятить ритуальную еду в красиво оформленных пасхальных корзинах. Особое удовольствие от праздника получают дети, которых кормят разными лакомствами не только родители, но и угощают на улице совсем незнакомые люди.

Здесь только к этому празднику пекут куличи в форме овцы (Osterlamm), а в качестве символа плодородия и процветания тоже очень популярны пасхальные кролики или зайцы — они могут быть сделаны из шоколада, мармелада или испечены из теста. На время праздников вся Швейцария превращается в место охоты детей за пасхальными зайцами и разноцветными пасхальными яйцами, спрятанными их родителями в самых невероятных местах.

Швейцарцы из переселенцев (здесь много людей, приехавших из Германии и Италии) привезли с собой и некоторые традиции своих стран. Так, здесь, как и в Италии, принято разыгрывать сценки, посвященные последним дням жизни Иисуса на земле, проводить парады и костюмированные шествия.

Например, в городе Ромонт в Страстную пятницу после чтений и рассказов о перенесенных Иисусом страданиях, чтобы еще раз напомнить об этих трагических событиях, через весь город проходит скорбная процессия. Одетые во все черное и покрытие вуалями «плакальщицы» на красных подушках несут терновый венок, гвозди, молот и хлыст — символы страданий Иисуса Христа.

В городе Эставье-ле-Лас ближе к полуночи Великой субботы верующие собираются возле собора и поют Surrexit Christus Hodie!, что означает «Христос Воскрес сегодня!». Заканчивается пение со звоном колоколов собора.

А в городе Ферден в понедельник, чтя традицию, возникшую в давние времена из-за суеверия горных фермеров, все жители долины получают по порции хлеба и вина. За что они обязательно выражают благодарность словами: «Бог отплатит вам стократ. Бог даст вам вечную награду».

Воскресение. Художник: Dieric Bouts, 1455 год

Не менее красочно и торжественно отмечается Пасха в Великобритании. Здесь принято дарить друг другу шоколадные яйца, наполненные карамелью и другими сладостями, или сувениры в виде пасхальных яиц и кроликов. Еще одним символом Пасхи является крест. В виде креста выпекают угощения (например, «крестовые» булочки — hot cross buns), кресты используют и при украшения домов.

И очень популярны у британцев развлечения с использованием пасхальных яиц. Их поисками дети занимаются везде, где бы семья ни устроила праздник — дома, на природе или в ресторане.

Очень нравится детям (и ничуть не меньше — взрослым) еще одна игра — катание яиц с горы. В ней катящееся яйцо символизирует камень, отваленный от Гроба Господня. А побеждает тот, чье яйцо первым докатится до подножия горы.

В Пасхальный понедельник в Англии принято дарить детям конфеты и игрушки. И с удовольствием делают это даже незнакомые люди на улицах.

В некоторых английских городах сохранилась еще одна старая традиция: взявшись на руки, прихожане образуют живой круг вокруг своего храма, символически «обнимая» его.

Крест как символ Пасхи популярен и в Бразилии. Здесь на праздничном столе обязателен начиненный кусочками сладких фруктов и испеченный в форме креста кулич. Принято у бразильцев и дарить на Пасху друг другу завернутые в красивую упаковку шоколадные яйца с какой-нибудь игрушкой внутри.

Главными атрибутами Пасхи и главными пасхальными подарками яйца и зайцы являются также в Австрии. Яйца могут быть настоящими или шоколадными, а могут быть и деревянными, расписанными вручную. Самым модным для росписи цветом является зеленый — символ весны и надежды. Шоколадными, в виде выпечки из теста или просто игрушечными могут быть и предназначенные в подарок зайцы.

Как и практически во всем католическом мире, Пасхальный понедельник в Австрии тоже является выходным днем. Обычно в дни праздника здесь, кроме религиозных, проводится много светских культурных мероприятий.

Тициан (Тициано Вечеллио). Воскресение Христа. Замок герцогов Урбинских, Урбино (Palazzo Ducale, Urbino)

Не только как религиозный праздник Пасха воспринимается и французами. Даже неверующие люди поздравляют друг друга с праздником весенним, добрым и радостным. Во Франции тоже популярны как символы Пасхи кролик и пасхальные, в большинстве случаев шоколадные, яйца. С удовольствием приобретают тут также шоколадных курочек и петушков. Здесь тоже принято прятать пасхальные яйца, чтобы дети, проснувшись в воскресенье, сразу отправлялись на их поиски, собирали найденное в специальные корзинки и смогли полакомиться этими вкусняшками за завтраком.

В Литве, где католики составляют приблизительно 80 процентов населения, Пасха — один из самых почитаемых праздников. В Вильнюсе и Каунасе ежегодно сооружают пасхальные пирамиды из огромного количества крашеных яиц, которые приносят горожане, покупают муниципалитет и частные фирмы. После окончания праздника, который длится здесь два дня, крашенки распределяют по детским домам и раздают бездомным.

В Беларуси, где католицизм исповедует около 15 процентов населения, католическая Пасха (как, впрочем, и Пасха по календарю православной конфессии) является государственным праздником. Главная традиция — встречать праздник всей семьей. Богослужения в костелах продолжаются всю ночь, а завершаются крестным ходом, освящением воды и огня, которые приносятся из храмов домой. От огня зажигают свечи, воск которых после этого считается целебным, а водой окропляют праздничный стол с пасхальной едой.

В старину было принято, чтобы на Пасху крестные родители приходили к своим крестникам и дарили им подарки. А в сельской местности всю ночь от дома к дому ходили так называемые волочебники — парни и молодые мужчины, песнями прославлявшие трудолюбие своих односельчан. В благодарность они получали хлеб, сало, яйца и другие продукты. Под утро в чьей-нибудь избе волочебники устраивали себе настоящий пир.

А, например, у американцев, в отличие от европейцев, существует одна общая для представителей всех религий традиция празднования Пасхи. В воскресенье принято обязательно посещать церковную службу «На рассвете солнца», сопровождаемую коллективным пением, после чего собираться всей семьей за праздничным столом, на котором обязательно должны быть картофель и ветчина с ананасами, а также салат из фруктов. Дети получают в подарок корзиночки, которые «пасхальный зайчик» наполнил конфетами, шоколадками и крашенками, часть которых, конечно же, прячется.

К сожалению, как и в прошлом году, карантин из-за коронавирусной инфекции внесет свои коррективы в правила проведения пасхальных церковных служб и светских праздничных мероприятий. Далеко не все смогут принять в них участие. Но, безусловно, всех христиан, празднующих в этот день Светлое Христово Воскресение, объединит звучащее на всех языках радостное пасхальное приветствие: «Христос Воскрес!».



Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как римокатолики традиционно проводят пост перед Пасхой.

Фото в заголовке Pixabay

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