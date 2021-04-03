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Общество и люди

Уникальная аномалия: в Ираке впервые в истории родился ребенок с тремя пенисами

16:58 3 апреля 2021
Ребенок

В Ираке медики зарегистрировали уникальную аномалию: у одной из местных жительниц родился первый в мире ребенок с тремя пенисами, пишет Daily Mail со ссылкой на медицинский журнал International Journal of Surgery Case Reports.

Известно, что ребенок — этнический курд, и появился на свет в городе Дахук на севере страны. Родители изначально обратились в больницу, так как думали, что у мальчика опухоль мошонки. Однако врачи обнаружили у ребенка два дополнительных пениса. Так как гениталии не были до конца сформированы, медики приняли решение удалить их.

Осмотр через год после операции показал, что с ребенком все нормально.

Врачи так и не смогли выяснить причину аномалии. Они предположили, что мать принимала наркотики во время беременности, или в семье ребенка уже были подобные мутации. Однако обе гипотезы не подтвердились.

Отметим, что один из пяти-шести миллионов мальчиков рождается с двумя пенисами. Всего в мире было зафиксировано около ста подобных случаев. Врачи пока не могут объяснить причину этой генетической аномалии.

Как писали «ФАКТЫ», недавно стало известно, что бизнесвумен Ляна Фридман, бывшая возлюбленная Бари Алибасова потребовала ампутировать ему пенис.

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