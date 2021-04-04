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Общество и люди

«Отомстил» за измену: в Израиле мужчина изнасиловал любовника своей жены

11:19 4 апреля 2021
Избиение

В Израиле в городе Холон разыгралась драма, закончившаяся случаем жуткого насилия: мужчина заподозрил свою гражданскую жену в том, что она изменяет ему с его же приятелем, и решил страшно отомстить, пишет «Израиль по-русски» со ссылкой на ресурс Mynet.

Так, 35-летний житель Холона пригласил заподозренного изменника в дом своей матери — якобы на дружескую встречу. Во время этой встречи он собирался проверить подозрения и потребовать объяснений.

Однако все пошло по другому пути. Вместо «мужского разговора» муж напал на приятеля, предположительно ударил его ножом, после чего избил кулаками, сломав нос и челюсть. Затем раздел догола и изнасиловал, несмотря на попытки жертвы отбиться бутылкой пива.

Соседи услышали крики и вызвали полицию. Она задержала подозреваемого, а потерпевшему пришлось обратиться за медицинской помощью.

Полиция отправила в суд запрос с прошением о продлении содержания подозреваемого под стражей. Он, в свою очередь, сообщил суду, что «только защищался от приятеля, напавшего на него с бутылкой пива в руке». Однако полиция предполагает, что мать арестованного, находившаяся дома во время происшествия, замыла следы крови и попыталась скрыть улики, в связи с чем была допрошена с предупреждением о возможных последствиях.

Суд продлил содержание подозреваемого под стражей. Против него собираются выдвинуть обвинения в причинении телесных повреждений, незаконном владении ножом, нападении на человека и совершении насильственного акта содомии.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в российской Самаре произошел некрасивый инцидент. На проспекте Ленина видеорегистратор одного из автомобилей запечатлел, как неизвестный мужчина, одетый во все черное, подбежал к проезжающему мимо трамваю и начал изображать характерные движения сексуального характера. Впрочем, водитель трамвая, не реагируя на произошедшее, спокойно продолжил движение.

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