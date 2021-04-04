Из школы сразу в роддом: 13-летняя школьница родила во время экзамена по математике

В далекой африканской стране Уганде произошло событие, которое даже местные жители расценили как из ряда вон выходящее: во время экзамена по математике у 13-летней ученицы начались схватки, и её пришлось срочно отправить в больницу, пишет NTV.

Сообщается, что сразу как девушку привезли в роддом, она без осложнений родила сына весом три килограмма.

Но стремление к учёбе у молодой мамы оказалось настолько сильным, что уже через час она вернулась в школу, чтобы закончить тестирование. Преподаватели пошли навстречу и дали ученице дополнительные 45 минут.

Но после него роженица снова поехала в клинику, чтобы посмотреть на малыша. А потом отправилась обратно — сдавать обществознание.

При этом родители девочки увидели причину произошедшего не в низкой моральной устойчивости молодежи, а в … карантине — ведь пока дети не ходили в школу, один мальчик завлек их дочь в половые отношения, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Как писали «ФАКТЫ», в селе Петрово Днепропетровской области 17-летняя жительница родила ребенка в уличном туалете, малыш упал в выгребную яму и, естественно, не выжил.

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