27.81 / 27.98 32.66 / 32.93
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Из школы сразу в роддом: 13-летняя школьница родила во время экзамена по математике

13:36 4 апреля 2021
Роженица

В далекой африканской стране Уганде произошло событие, которое даже местные жители расценили как из ряда вон выходящее: во время экзамена по математике у 13-летней ученицы начались схватки, и её пришлось срочно отправить в больницу, пишет NTV.

Сообщается, что сразу как девушку привезли в роддом, она без осложнений родила сына весом три килограмма.

Но стремление к учёбе у молодой мамы оказалось настолько сильным, что уже через час она вернулась в школу, чтобы закончить тестирование. Преподаватели пошли навстречу и дали ученице дополнительные 45 минут.

Но после него роженица снова поехала в клинику, чтобы посмотреть на малыша. А потом отправилась обратно — сдавать обществознание.

При этом родители девочки увидели причину произошедшего не в низкой моральной устойчивости молодежи, а в … карантине — ведь пока дети не ходили в школу, один мальчик завлек их дочь в половые отношения, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Как писали «ФАКТЫ», в селе Петрово Днепропетровской области 17-летняя жительница родила ребенка в уличном туалете, малыш упал в выгребную яму и, естественно, не выжил.

961

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

Кошевой

Кошевой из «Квартала 95» огорчил поклонников «Лиги смеха»

Лиза

Веселый завтрак с папой-лошадкой: Лиза Галкина рассказала о своей любимой «полезной еде»

Наташа Королева

«Девчонки, трепещите»: Наташа Королева «бросилась грудью» на защиту своего симпатичного сына от хейтеров

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер