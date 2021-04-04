Во Львове от коронавируса умерла известная художница

Во Львове 4 апреля скончалась известная художница, иллюстратор художественной, учебной и детской литературы Виктория-Вера Ковальчук. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Об этом сообщила режиссер Мирослава Сидор, знакомая с талантливой львовянкой.

Виктория заболела вместе с мамой Марией и сыном Виталием. Тяжелее всего болезнь протекала у 67-летней Виктории. С 1 апреля пациентка была переведена в реанимацию, а 4 апреля врачи признали, что болезнь оказалась сильнее. Виктория-Вера Ковальчук скончалась.

Фото Виктория Ковальчук/Facebook

245

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter