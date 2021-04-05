Из центра Киева на Позняки за 969 гривен: как киевляне добирались на работу в первый день локдауна

Утром 5 апреля тем киевлянам, которые решились или были вынуждены решиться уехать на работу, пришлось столкнуться с немалыми трудностями. В связи вступлением в силу новых карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса столицу парализовали пробки. Большое скопление машин было зафиксировано и на подъездах к Киеву. На ситуацию тут же отреагировали таксисты подняли цены на свои услуги в несколько раз.

«ФАКТАМ» удалось пообщаться с некоторыми киевлянами, которым 5 апреля все-таки посчастливилось попасть на работу. Как признался житель столицы Иван Зиненко, это было нелегко.

— К сожалению, мне так и не выдали спецпропуск на проезд в общественном транспорте, — говорит Иван. — Позвонил на работу, спрашиваю: как мне доехать? Мне отвечают: берите такси. А цены на такси сегодня (5 апреля. — Авт.) с утра были очень высокие. Об этом и говорю начальству. И получаю ответ: «Вы можете не выезжать на работу, если не хотите. Найдутся люди, которые живут неподалеку от офиса, они и поработают. И, возможно, не только на период локдауна». Пришлось вызывать такси. Но лишь 50 минут спустя мне удалась заказать машину за 420 гривен! До работы мне добираться примерно километров 15.

Иван Зиненко отказался назвать место своей работы, так как опасается ее потерять.

— На входе в метро стоят полицейские и проверяют не только наличие спецпропусков, но и их подлинность, — рассказала «ФАКТАМ» жительница Киева Ксения Сергиенко. — Один мужчина слезно просил, чтобы его пропустили. Мол, ему нужно в больнице проведать маму, но его не пустили.

Я без проблем зашла в метро, так нам пропуска выдали еще в субботу — начальство развезло по квартирам. Метро — пустое! В вагонах по паре человек. Мне кажется, что в такой ситуации нет никакого смысла гонять пустым целый состав. Вполне можно было ограничиться одним вагоном.

В социальных сетях киевляне рассказывают, как 5 апреля добирались на работу. Некоторые жители столицы пишут о том, что в маршрутки пропускали всех, не проверяя спецпропуска. Даже указываются маршруты, по которым якобы возят всех пассажиров без ограничения. Однако некоторые пользователи соцсетей осторожничают. Мол, утром вас на работу доставили без пропуска, а вечером могут отказаться пускать вас в автобус. Как тогда добираться домой?

«Еще важно назад вернуться. А то утром в маршрутку могут пустить без пропуска, а вечером, после пары штрафов, уже нет», — написала в Facebook киевлянка Светлана Шапоренко.

С получением спецпропусков вообще ситуация непонятная. «Идиотизм в том, что нет возможности взять на работе свой пропуск, так как утром уже нужно его предъявлять», — пишет житель столицы Андрей Баль.

Без пропусков 5 апреля в метро не пускали даже врачей. «Якщо ви лікар, але у вас немає спецперепустки, бо ви її не встигли на законних вихідних забрати, особливо якщо ще й живете за містом, але у вас є документ, що ви лікар, і по вайберу вам керівництво скинуло копію перепустки, доблесна поліція вас все одно не пустить в метро. На Видубичах чотири лікарі отримали розворот-поворот.

Так само зустріли трьох пацієнтів лікарень, які їхали на огляд чи лягати в лікарню. Розворот-поворот", — проинформировала киевлян Мариана Пьецух.

А между тем в интернете начали продавать спецпропуска. Так, на сайте olx житель Ирпеня продавал их по 200 гривен за штуку. Когда я позвонил по указанному номеру и поинтересовался, откуда у него спецпропуска, он сказал, что в наличии у него только четыре штуки. Мол, остались лишние.

Таксисты в свою очередь взвинтили цены. «Это дно. Цены подняли на такси в 3 раза. Заказать сложно (50 минут ждал). Что делать людям, которым нужно посещать родственников в больницах (привозить еду и лекарства)? Не все могут в день по 1000 гривен на дорогу тратить», — пишет в одной из групп на Facebook Дмитрий Юрьевич.

«Дорога от дома до офиса, которая всегда стоила 140 гривен, сегодня (5 апреля. — Авт.) стоила 520. Цены подняли в три раза… Пустые маршрутки, пустые автобусы, пустое метро. Такси забиты», — пишет известный предприниматель и блогер Алексей Давиденко.

«ФАКТЫ» также попробовали заказать такси по Киеву. Выяснилось, что, например, за проезд по маршруту от площади Победы до улицы Шолом-Алейхема (по карте — 15,5 километра) таксисты запрашивали 427 гривен. Очень долго пришлось искать такси, чтобы добраться из центра Киева до Позняков. Откликнулась лишь одна фирма. Она готова была везти по указанному маршруту… за 969 гривен!

Тем не менее в соцсетях отмечают: такие цены были с самого утра. Днем они будут ниже на 50−60 гривен. «Час пик уже пройден, так что подешевело. После 10:30 дешеветь начинает. Потом вечером после 18 опять вверх цены на такси пойдут», — пишет Виталий Алексов.

Спрос рождает предложение. В интернете появились объявления от киевлян, которые предлагают подвезти жителей столицы на работу… на мотоцикле. «Предлагаю услуги мототакси. В любой конец Киева за 300 гривен. Быстро и надежно, учитывая, что Киев в пробках», — пишет в Facebook Владимир.

А пробки в столице были действительно серьезные. В социальных сетях киевляне выкладывают свои фотографии, где видно, как выглядят 5 апреля киевские дороги.

Пробка на Воскресенке

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что новые карантинные ограничения в столице будут действовать, как минимум, до 16 апреля.

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