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Общество и люди

«Дети ни в чем не виноваты»: Сенцов расстался с матерью своей трехмесячной дочери

22:50 5 апреля 2021
Олег Сенцов с дочерью

Бывший политузник Кремля Олег Сенцов сделал неожиданное заявление о расставании с матерью своей младщей дочери Эммы, которая родилась в 2020 году. Отношения с Юлией Бабич он назвал неудачными и непродолжительными.

«Известие о появлении будущего ребенка появилось, когда они уже закончились. Но дети ни в чем не виноваты, их надо любить всегда, даже если родители не живут вместе», — написал Сенцов в своем Facebook.

Мать малышки озвучила и собственную позицию, обвинив бывшего в том, что он заблокировал ее в Facebook, и 3,5 месяца видел ребенка лишь несколько раз.

При этом она все же признала — каждое первое число Сенцов присылает дочери деньги.

«Я не знаю, есть ли у Эммы папа. Возможно, появится когда-то. Двери до сих пор открыты. Но у Эммы есть мама. А у мамы есть друзья. И благодаря этим друзьям, мы с Эммой на плаву и счастливы. Ну, а у папы есть кино. И еще: я считаю, что у нас были удачные отношения! От них родилось чудо! Лучшая девочка во всем мире!», — эмоционально отметила молодая женщина, объявив при этом, что берет в соцсети паузу.

Напомним, Юлия Бабич еще в середине февраля делилась в Facebook радостью от своего материнства.

Фото Facebook Олега Сенцова

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