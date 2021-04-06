Без политизации и идеологизации: церкви высказались о мемориализации Бабьего Яра

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выразил свою позицию относительно чествования жертв нацизма и коммунизма в Бабьем Яру в Киеве. Церкви призвали базироваться на общечеловеческих принципах, избегая политизации и идеологизации.

«Планы и действия, направленные на мемориализацию и достойное почитание памяти жертв Бабьего Яра, не могут быть использованы в узкополитической борьбе или для временной политической или геополитической конъюнктуры. Также мемориализация места трагедии не может служить для удовлетворения чьих-то личных амбиций», — говорится в заявлении, которое подписали члены Всеукраинского Совета Церквей.

Ранее с подобным обращением выступили лидеры еврейских общин.

«Серьезное беспокойство вызывает навешивания политических ярлыков на мемориал и попытки использования темы чествования памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе», — говорилось в обращении еврейских организаций по поддержке Мемориального Центра Холокоста «Бабий Яр».

Обоим заявлениям предшествовало сообщение пресс-службы Петра Порошенко, в котором пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» выступил категорически против любых проектов, которые якобы продвигают «люди, приближенные к Путину».

Заявление Всеукраинского Совета Церквей подписали (в алфавитном порядке):

Антонюк Валерий Степанович, председатель Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов;

Блаженнейший Епифаний (Думенко), предстоятель Православной Церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины;

Блаженнейший Святослав Шевчук, председатель в ВСЦиРО, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви, Верховный Архиепископ Киево-Галицкий;

Виталий Кривицкий, епископ Киево-Житомирский Римско-Католической Церкви в Украине;

Горпинчук Вячеслав Владимирович, епископ Украинской Лютеранской Церкви;

Комендант Григорий Иванович, президент Украинского Библейского Общества;

Маркос (Оганесян), епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви;

Паночко Михаил Степанович, старший епископ Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской.

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