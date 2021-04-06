Благовещение 2021: что нельзя делать в этот день и какие есть картинки для поздравления
7 апреля христиане восточного обряда отмечают один из важнейших религиозных праздников — Благовещения Пресвятой Богородицы, который символизирует воплощение Господа в мире людей. Этот день отмечают примерно с IV века.
По традиции после праздничной службы священники выпускали в небо белых голубей, как напоминание людям о Благой вести. Семьи собирались дома за праздничным, но постным столом. На Благовещение позволяются блюда из рыбы и даже немного вина.
В этот день категорически нельзя работать. «Даже птица гнезда не вьет», — говорили в старину. Поэтому хозяйки накануне убирали в доме, готовили праздничные блюда. На Благовещение нельзя ходить в гости, особенно женщинам, давать в долг, ссориться и сквернословить.
По погоде в Благовещение предсказывали, каким будет лето и прогнозировали урожаи. Считается, что ясная погода принесет погожее лето и богатый урожай, а дождь — к обилию грибов осенью. А еще на Благовещение загадывают желание. Говорят, оно обязательно сбывается в течение года.
Поскольку в Благовещение не рекомендуют ходить в гости, да в условиях пандемии лучше воздержаться от визитов, предлагаем красиво поздравить родных и близких со светлым праздником, отправив душевные открытки и поздравления.
Как ангел весть принес благую,
Тебе желаю в мире жить
И в праведную жизнь, ликуя,
Войти, и как в море плыть,
С Благовещением чудесным,
Поздравить я тебя хочу
И Богородице молюсь я,
Дать тебе счастье попрошу!
С Благовещением вас поздравляю!
Счастья, здоровья, добра вам желаю.
Пусть в дом приходят благие лишь вести,
В жизни не будет ни горя, ни мести.
Чтобы чисты ваши помыслы были,
Чтобы о ближних вы не забыли.
Чтоб не покинула вас ваша вера,
В самое трудное-трудное время!
В небе солнце засияло —
Благовещение настало.
Колокольный льется звон,
Поздравляет всех нас он.
Пусть свеча горит, не гаснет,
К нам пришел великий праздник,
Радуйтесь, ликуйте все,
Мира, счастья на Земле!
С Благовещением поздравляю!
Больше в жизни радостных вестей.
Счастье в доме было чтоб без края.
Рядом — добрых, любящих людей.
И пускай Святая Богоматерь
Станет и надеждой, и опорой.
Чтобы одарила благодатью
И мечты исполнила все скоро!
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Фото bonnycards.ru395
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