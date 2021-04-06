Благовещение 2021: что нельзя делать в этот день и какие есть картинки для поздравления

7 апреля христиане восточного обряда отмечают один из важнейших религиозных праздников — Благовещения Пресвятой Богородицы, который символизирует воплощение Господа в мире людей. Этот день отмечают примерно с IV века.

По традиции после праздничной службы священники выпускали в небо белых голубей, как напоминание людям о Благой вести. Семьи собирались дома за праздничным, но постным столом. На Благовещение позволяются блюда из рыбы и даже немного вина.

В этот день категорически нельзя работать. «Даже птица гнезда не вьет», — говорили в старину. Поэтому хозяйки накануне убирали в доме, готовили праздничные блюда. На Благовещение нельзя ходить в гости, особенно женщинам, давать в долг, ссориться и сквернословить.

По погоде в Благовещение предсказывали, каким будет лето и прогнозировали урожаи. Считается, что ясная погода принесет погожее лето и богатый урожай, а дождь — к обилию грибов осенью. А еще на Благовещение загадывают желание. Говорят, оно обязательно сбывается в течение года.

Поскольку в Благовещение не рекомендуют ходить в гости, да в условиях пандемии лучше воздержаться от визитов, предлагаем красиво поздравить родных и близких со светлым праздником, отправив душевные открытки и поздравления.

Как ангел весть принес благую,

Тебе желаю в мире жить

И в праведную жизнь, ликуя,

Войти, и как в море плыть,

С Благовещением чудесным,

Поздравить я тебя хочу

И Богородице молюсь я,

Дать тебе счастье попрошу!

С Благовещением вас поздравляю!

Счастья, здоровья, добра вам желаю.

Пусть в дом приходят благие лишь вести,

В жизни не будет ни горя, ни мести.

Чтобы чисты ваши помыслы были,

Чтобы о ближних вы не забыли.

Чтоб не покинула вас ваша вера,

В самое трудное-трудное время!

В небе солнце засияло —

Благовещение настало.

Колокольный льется звон,

Поздравляет всех нас он.

Пусть свеча горит, не гаснет,

К нам пришел великий праздник,

Радуйтесь, ликуйте все,

Мира, счастья на Земле!

С Благовещением поздравляю!

Больше в жизни радостных вестей.

Счастье в доме было чтоб без края.

Рядом — добрых, любящих людей.

И пускай Святая Богоматерь

Станет и надеждой, и опорой.

Чтобы одарила благодатью

И мечты исполнила все скоро!

Больше красивых открыток и душевных поздравлений с Благовещением читайте здесь.

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Фото bonnycards.ru

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