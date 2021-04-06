Американец родом из Киева: СМИ назвали организатора скандальной фотосессии в Дубае

Мужчина, который организовал съемки голых девушек в Дубае, оказался украинцем по рождению. Его имя Виталий Гречин. Он родом из Киева, но часть жизни провел в Америке, пишет «Страна».

Родился Гречин в 1980 году. В десятилетнем возрасте с родителями переехал в США. Там получил два высших образования — по финансам и кадровой психологии, работал в казначействе «Форда», служил в американской армии. Потом вернулся в Украину.

По информации издания, за свою карьеру Гречин успел сменить множество видов деятельности.

В одном из интервью Гречин заявил, что знаком с Бараком Обамой, президентом США, и даже финансировал его предвыборную кампанию. Также предприниматель похвастался знакомством с Хиллари Клинтон. В коллекции Гречина есть фото с голливудскими знаменитостями.

Он сообщил, что открывал магазины для братьев Кличко и их партнеров в Киеве в 2002—2003 году и дружит с ними. Виталия Кличко якобы поддерживал на выборах мэра. Но совместных фото Гречина с Кличко в сети нет.

Имя Виталия Гречина уже упоминалось в СМИ в связи со скандальным видео с участием покерного игрока Дэна Кейтса. В 2019 году в сеть попали кадры вечеринки в стиле Playboy, где за покерным столом собрались Дэн Кейтс и полуголые девушки в масках. В титрах указано, что съемками видео занимался россиянин Александр Тихомиров, а продюсером ролика стал Виталий Гречин.

По информации «Страны», у Виталия Гречина — американский паспорт, но живет он в Киеве. Чем он зарабатывает в данный момент, доподлинно неизвестно. По одной версии, он занимается кредитованием, по другой — недвижимостью.

Также ходят слухи, что он организовывает вечеринки для украинских депутатов. На этих вечеринках традиционно присутствуют девушки из «эскорт-свиты» Гречина.

Главная отличительная черта Гречина — манера окружать себя большим количеством девушек модельной внешности. Компанию девушек, которые часто появляются на фото, источники, лично знакомые с Гречиным, называют «его личным гаремом».

Напомним, полиция ОАЭ задержала моделей и организатора скандальной фотосессии на небоскребе в Дубае. По информации МИД, согласно законодательству ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1 300 долларов США с последующей депортацией.

По информации Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», все задержанные за съемку с обнаженными девушками на балконе одной из башен Дубая будут депортированы из страны.

Фото strana.ua/

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