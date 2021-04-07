Меньше соли, больше фруктов плюс специи по вкусу: Клопотенко рассказал, как изменится школьное питание

Известный украинский шеф-повар и ведущий популярных кулинарных передач Евгений Клопотенко рассказал об изменениях в организации школьного питания.

В Instagram сообщил, что правительство утвердило новые нормы для школ и детских садиков.

«Из важного — разрешили специи», — пишет Евгений Клопотенко и уточняет, что речь идет не о красном перце, а о куркуме и ароматных травах, которые теперь можно добавлять в блюда.

«Что еще сделали. Уменьшили количество соли и сахара. Да, блюда сначала будут казаться не такими насыщенными. Но в перспективе украинцы научатся чувствовать природный вкус продуктов. К тому же, уменьшать количество соли и сахара будут постепенно, чтобы дети успели адаптироваться. Увеличили количество фруктов и мяса, уменьшили количество хлеба», — пишет шеф-повар.

О решении Кабмина сообщал главный санврач Виктор Ляшко, уточнивший, что новые нормы утверждались с учетом рекомендаций ВОЗ.

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить соленый чизкейк — сырный пирог с томатами.

Фото со странички Евгения Клопотенко в социальных сетях.

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