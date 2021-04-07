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Общество и люди

Валяются трупы, рядом бродят свиньи: видео с огромной свалки под Киевом шокировало пользователей сети

17:34 7 апреля 2021
Свалка

В Киевской области в селе Григорьевка находится свалка, где лежат трупы свиней. Об этом сообщает в Facebook Руслан Трегуб.

В селе Григорьевка, которое находится на берегу реки Красная.

«В пределах села находится свалка и типа „ферма“, где бегают свиньи и козы, а их природные опорожнения (моча) стекают в реку Красная через вырытые траншеи. Выехали на место, да, действительно, площадь свалки около 1 га. По его территории бегают свиньи и лежат мертвые тела других свиней. Вызвали полицию, написали заявления», — написал Трегуб.

Ранее сообщалось, что в центре скандала вновь оказался львовский мусор — грузовики с ним заметили в Чернобыльской зоне отчуждения.

Фото: скриншот видео

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Валяются трупы, рядом бродят свиньи: видео с огромной свалки под Киевом шокировало пользователей сети

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