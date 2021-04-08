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Общество и люди

Пытались подружиться с украинцами: полярники рассказали о необычных «хищных друзьях» в Антарктике

12:46 8 апреля 2021
Морской леопард

В Национальном антарктическом научном центре рассказали, с какими животными приходится сталкиваться украинским ученым-полярникам.

В Instagram НАНЦ показали фото и видео, на котором запечатлен морской леопард — один из основных местных хищников.

Однажды хищник атаковал лодку с полярниками, пытаясь прогнать их со своей территории, и укусил плавсредство. В другой раз он приблизился к людям, работающим на 30-метровой глубине. Однако те, зная, что животное обычно атакует сзади, разместились спиной друг другу и отгоняли леопарда светом от камер и фотоаппаратов.

Морской леопард — животное внушительное. Его длина — порядка 3−4 метра, вес — около 300−400 кг. В воде хищник может развить скорость до 40 км в час.

 

А однажды к лодке с учеными подплыл огромный кит, пожелавший пообщаться — он кружил вокруг лодки и пускал фонтанчики.

 

Напомним, что этой зимой в Антарктиде, в районе украинской станции «Академик Вернадский», снег изменил цвет. Снежный покров окрасился в разные оттенки розового и малинового, а на участке ближе к воде — в буро-зеленые цвета.

Фото со странички НАНЦ в социальных сетях, автор Евгений Прокопчук.

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